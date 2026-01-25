Un evento recreativo al aire libre convocó a la comunidad a disfrutar del atardecer con buena música y ambiente distendido

- Advertisement -

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio llevó a cabo en el final de este domingo una exitosa propuesta recreativa al aire libre, que convocó a una gran cantidad de vecinos en un evento que se destacó por su calidez y propuesta musical. A partir de las 20 horas, la Estación de Tren, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, fue el escenario ideal para disfrutar del Sunset Musical, una propuesta que fusionó el encanto del atardecer con el mejor sonido local en un ambiente relajado.

La cita ofreció una jornada distendida, perfecta para disfrutar en familia y con amigos. DJs locales se encargaron de ambientar la velada con una selección musical diseñada para acompañar cada momento del día y crear una atmósfera única, acorde al clima veraniego y al entorno natural.

Durante la noche, el público pudo disfrutar de los sets de los reconocidos DJs Gabriel Schmidt, Pablo Curia, Adriano Legnoverde, Lautaro Gayoso, Kevin Gayoso, Franco Pallero y Enzo Méndez, quienes lograron una experiencia sonora dinámica y diversa. Cada uno de ellos aportó su estilo personal para que la música se adaptara a los distintos momentos del evento.

La iniciativa no solo tuvo un enfoque recreativo, sino también cultural. Con el objetivo de revalorizar los espacios públicos y generar un espacio de encuentro y expresión, el Sunset Musical se consolidó como una propuesta accesible para toda la comunidad. La amplia participación de los vecinos, que se acercaron a disfrutar de la música y el ambiente, reflejó el éxito de la actividad, que promete convertirse en un clásico para las futuras temporadas veraniegas.