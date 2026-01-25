Triunfo Violeta por 3 a 1 a El Fortín al jugarse el partido pendiente del inicio de la Fase I

- Advertisement -

En la tarde de este domingo, Atlético Quiroga logró un triunfo clave por 3-1 frente a El Fortín, en lo que marcó el inicio de la Fase I del Torneo “A” del Campeonato 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol. El partido, que originalmente iba a jugarse en la fecha inicial, había sido suspendido debido a malas condiciones climáticas, y se concretó este fin de semana en la Fortaleza Violeta, el estadio de Atlético Quiroga, bajo la supervisión del árbitro Julio Márquez.

Los goles de la victoria fueron anotados por Lucas Del Papa, quien convirtió dos tantos, y Ulises Cepeda, quien completó la cuenta para el conjunto local. El descuento de El Fortín llegó por intermedio de Franco Iraola, quien anotó el gol de un transitorio triunfo visitante.

Con este resultado, Atlético Quiroga se coloca en la octava posición de la tabla con 15 puntos, igualando en puntos con San Agustín y Patricios, aunque con un mejor diferencial de goles. El próximo enfrentamiento entre estos equipos será el domingo 1 de febrero, cuando se lleve a cabo la fecha de las revanchas, esta vez en la sede de El Fortín.

Posiciones (Fase I)