En la Fortaleza Violeta, Atlético Quiroga y El Fortín completan el partido suspendido en la primera fecha

Esta tarde, en la Fortaleza Violeta, Atlético Quiroga y El Fortín disputarán el partido que había sido suspendido por precipitaciones en el inicio del Campeonato 2025/2026 de Primera A, correspondiente al Torneo de la Liga Nuevejuliense de Fútbol.

El encuentro, que comenzará a las 18 hs, contará con el arbitraje de Julio Márquez y reviste una importancia especial, ya que permitirá que todos los equipos queden al día en el calendario antes del 1 de febrero, fecha prevista para la reanudación de la segunda rueda de la Fase I del certamen.

Más allá de la necesidad de regularizar el fixture, el partido ofrece un incentivo extra para ambos conjuntos: sumar tres puntos puede significar un fuerte envión anímico de cara a la recta decisiva del torneo, renovando entusiasmo y energía para lo que resta de la competencia.

Con expectativas deportivas y la tabla al rojo vivo, la tarde promete buen fútbol y un choque determinante en el camino hacia la definición de la Fase I, que determina los que sigen en el campeonato.