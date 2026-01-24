sábado, enero 24, 2026
Tenis

Valentino Rossi se consagró campeón en el Abierto de Dolores

El joven tenista nuevejuliense, de 16 años, y en crecimiento, se coronó campeón en el Abierto de Dolores, tras una destacada actuación en la categoría Sub 18. El triunfo marca su primer torneo del año, jugando para la Federación de la Cuenca del Salado.

Este sábado, el talentoso tenista nuevejuliense Valentino Rossi, de 16 años, se consagró campeón en el Abierto de Dolores, un torneo perteneciente a la Federación de la Cuenca del Salado. Con una actuación impecable, Valentino demostró su potencial al quedarse con el título de la categoría Sub 18 en su primer torneo del año.

Rossi, quien se encuentra radicado en Canning, Ezeiza, desde hace casi 9 meses, entrena en la prestigiosa Academia Ichkov, que funciona en el Country La Providencia, en Ezeiza, y también tiene una subsede en Vicente López, en el Centro Asturiano.

A lo largo del torneo, Valentino desplegó un gran nivel de tenis. En su debut, derrotó a Rodolfo Sciacalepore, de Almirante Brown, con un contundente 6-1 y 6-0. En la siguiente ronda, se impuso ante Juan Esteban Merino, de Dolores, por 6-0 y 6-1. En la final, enfrentó a Alejo Lonne, de San Bernardo, a quien derrotó con un 6-2 y 6-2, coronándose campeón con gran autoridad.

Este es un comienzo auspicioso para Valentino, quien sigue demostrando que tiene un gran futuro en el tenis argentino. Con apenas 16 años, el joven nuevejuliense continúa consolidando su carrera en el circuito nacional, mientras entrena intensamente con su equipo en la Academia Ichkov.

