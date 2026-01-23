viernes, enero 23, 2026
Nueve de Julio
viernes, enero 23, 2026
Nueve de Julio
Fútsal

Se juegan las semifinales de Futsal

Esta noche , a las 21 hs, se juegan los dos partidos semifinales de los que saldrán los finalistas que el lunes deciden quién es el campeón 2026.

Después de ocho jornadas del certamen de Futsal, iniciado con los primeros días del año, ya ingresa en su etapa final, jugando esta noche los dos partidos semifinales de los que saldrán los finalistas que el lunes deciden quién es el campeón 2026, de una competencia que a pesar de la situación económica general, tuvo todas las noches una muy numerosa concurrencia de público, que colmó las tribunas, incluso con superior cantidad de gente que el año pasado y se vieron compensados con el nivel de los partidos disputados.
Hoy habrá dos encuentros claves, con cuatro de los mejores equipos, que llegan estimulados por las victorias de semifinales y se da el caso que en primer término juegan dos que debutaron este año y que llegaron invictos al partido de hoy; y en el segundo caso, son dos conjuntos que vienen jugando desde hace varias temporadas, especialmente Manga de Gatos, dos años campeón.
A las 21 horas comienza la jornada, con el partido por el 7° y 8° puesto, entre 7L Los de Siempre con Deportivo Paraguayo; a las 22 hs primera semifinal LPS con Cerveceros; y a las 23 hs la segunda, Manga de Gatos con Nuevas Tierras.

