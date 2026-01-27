LVS se consagró Campeón del Torneo 2026 en una Jornada Espectacular

Con un clima vibrante, el Torneo de Futsal 2026 del Club Atlético 9 de Julio llegó a su cierre este lunes con una jornada inolvidable para los fanáticos del deporte. Como ocurre cada año, la última fecha del torneo se desarrolló en un gimnasio colmado de espectadores, que no solo aplaudieron las jugadas, sino que también disfrutaron de un espectáculo intermedio lleno de color y destreza.

La actividad comenzó a las 20:00 horas con el partido por el 5° y 6° puesto, que enfrentó a El Rancho Agro y Doña Tota. Ambos equipos brindaron un encuentro lleno de goles y emociones, con El Rancho Agro llevándose la victoria por un ajustado 8 a 7.

A continuación, el partido por el 3° y 4° puesto mantuvo la tensión en el aire. Cerveceros parecía tenerlo todo bajo control con una ventaja de 3 a 0, pero Manga de Gatos no se rindió y dio vuelta el marcador a su favor, pasando al frente 5 a 3. Sin embargo, Cerveceros, con una gran reacción, empató 5 a 4 gracias a un gol en los últimos minutos.

El show intermedio fue otro de los momentos destacados de la noche, con un despliegue de luces y una impecable demostración de destreza del equipo de Patín Artístico del Club. Para cerrar el espectáculo, la batucada “Ruidosos del Oeste” contagió a todos con su energía, creando el ambiente perfecto para la final.

La gran final, que enfrentó a LVS y Nuevas Tierras, estuvo marcada por el dominio absoluto del equipo ganador. Aunque se esperaba un partido más equilibrado, LVS no dejó lugar para sorpresas y, con un desempeño espectacular, derrotó a Nuevas Tierras por 4 a 0, demostrando su superioridad de principio a fin.

Al finalizar el partido, el ambiente se llenó de festejos y aplausos. La ceremonia de premiación reconoció a los destacados del torneo: el goleador del campeonato, Federico Torres, de Cerveceros; el jugador del torneo, Valentín Álvarez, de LVS; y la valla menos vencida, Nicolás Arostegui, también de LVS, quien fue clave para que su equipo se coronara campeón.

Así culminó una nueva edición del Torneo de Futsal, un evento que cada año se posiciona como uno de los momentos más esperados en la agenda deportiva y social de la ciudad.