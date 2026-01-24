Se clasificaron los dos equipos para la gran final de la gran competencia de Atlético

La penúltima fecha del Torneo de Futsal resultó ser una jornada emocionante, llena de goles, jugadas destacadas y una gran presencia del público. En esta ocasión, los equipos lograron avanzar a la tan esperada final, con el cierre de una jornada que, como las anteriores, mantuvo la emoción hasta el último minuto.

La fecha comenzó con el partido por el 7° y 8° puesto, en el que Deportivo Paraguayo logró una contundente victoria sobre 7L Los de Siempre con un marcador de 13 a 4. Luego, la primera semifinal fue un choque reñido entre LPS y Cerveceros. Aunque el equipo de LPS sufrió un susto en los últimos minutos, pudo mantener la ventaja y ganar 5 a 4, logrando así su clasificación para la final.

El tercer partido de la jornada fue otra semifinal, donde Nuevas Tierras mostró su superioridad en el campo y venció a Manga de Gatos por 5 a 2, demostrando un juego colectivo impecable y asegurando su lugar en la final.

Un dato de color de la jornada fue la presencia de Mariano Navone, quien llegó desde Australia tras su participación en uno de los torneos de tenis más importantes del mundo. Su aparición fue aplaudida por todos los presentes, quienes lo recibieron con entusiasmo.

Así, el próximo lunes se disputará la gran final entre LPS y Nuevas Tierras, dos equipos que han mostrado gran nivel en todo el torneo. Además, se jugarán dos partidos preliminares para definir los puestos del 3° al 6° lugar, asegurando más emoción en esta jornada de cierre.

La cita será imperdible, y el público espera con ansias el desenlace de un torneo que ha dejado grandes momentos.