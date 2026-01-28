Gratitud del Club Atlético por la participación, compromiso y exito del Torneo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Finalizó el Torneo de Futsal 2026 con un gran despliegue de fútbol y emoción. Los equipos participantes demostraron su gran nivel competitivo y, tras intensos play offs, se definieron las posiciones finales. Sin embargo, más allá de los resultados, la Comisión Directiva quiere destacar el esfuerzo y compromiso de todos los involucrados en la organización del evento.

En este sentido, se resalta la valiosa colaboración de jugadores, técnicos, delegados, así como de todos aquellos que trabajaron arduamente durante las diez jornadas de competencia. Desde el personal que se encargó de las cantinas y boleterías hasta los más de treinta colaboradores por noche, incluyendo locutores, animadores, parrilleros, personal de seguridad y mantenimiento, el esfuerzo conjunto permitió que este evento se consolide como un verdadero clásico de la ciudad.

La Comisión Directiva también agradece a los medios de comunicación que promovieron el torneo y a los comercios e industrias que se sumaron como sponsors. Y, por supuesto, un agradecimiento especial al público, cuyo apoyo constante fue fundamental para el éxito del certamen. ¡Gracias a todos por ser parte de esta fiesta deportiva!