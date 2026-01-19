lunes, enero 19, 2026
Tenis

Mariano Navone debutó en el Abierto de Australia 2026 y fue eliminado en la primera ronda

El tenista nuevejuliense enfrentó al servio Hamad Medjedovic en un emocionante partido en Melbourne Park

Mariano Navone, el tenista de 24 años originario de Nueve de Julio, debutó este domingo 18 de enero en el Abierto de Australia 2026, enfrentando al serbio Hamad Medjedovic en la primera ronda. El partido se jugó en el imponente Melbourne Park, y aunque el joven argentino luchó hasta el final, fue eliminado tras caer por 6-2, 7-6, y 6-4 y 6-2.

En el primer set, Medjedovic mostró su solidez en el juego, llevándose la ventaja 6-2. El serbio continuó dominando en el segundo set, pero Navone, con vendajes en los dedos de su mano derecha, comenzó a encontrar su ritmo y se llevó la segunda manga tras un ajustado tie-break, que terminó 7-6 a su favor.

A pesar de este resurgir, el jugador argentino no pudo mantener el impulso en el tercer set. Medjedovic, más experimentado en este tipo de competiciones, rápidamente se impuso con un 6-2, asegurando su lugar en la segunda ronda.

“Fue un partido complicado, mi rival jugó muy bien y yo aún estoy adaptándome a este nivel de competencia. No pude encontrar la consistencia que me hubiera gustado, pero estoy contento de haber podido pelear hasta el final”, comentó Navone tras el encuentro.

A pesar de la derrota, el debut en un Grand Slam de Navone representa un importante paso en su carrera profesional, y su presencia en el principal torneo de tenis del mundo abre un camino lleno de posibilidades para el futuro.

El joven tenista, que ha demostrado gran potencial a lo largo de su carrera, buscará seguir creciendo en el circuito ATP con la mira puesta en próximos torneos.

