Comienzan los cruces eliminatorios entre los equipos clasificados

Mucha expectativa ha generado la fecha de Futsal que se disputará esta noche, en la que comenzarán a jugarse los partidos finales bajo el sistema de eliminación directa. Tras completarse las seis jornadas de la fase de zonas, los equipos clasificados afrontarán cruces decisivos: los segundos se medirán con los terceros, y los ganadores avanzarán para enfrentar el próximo miércoles a los primeros de cada grupo: LPS, El Rancho Agro, Doña Tota y Cerveceros.

La jornada promete emociones fuertes y encuentros de alto nivel, con equipos que buscarán seguir en carrera rumbo al título. El programa de partidos es el siguiente: a las 20.30 hs, Roma F5 se enfrentará a 7L Los de Siempre; a las 21.30 hs, Nuevas Tierras jugará ante Dana Equipamientos; a las 22.30 hs, Manga de Gatos se medirá con Lácteos Aurora; y a las 23.30 hs, Deportivo Paraguayo cerrará la noche frente a Pinturería Pintar.

Un dato destacado de esta instancia es la presencia de Dana Equipamientos, único equipo debutante que logró meterse en los cruces finales. El resto de los participantes cuenta con experiencia en estas instancias decisivas, sobresaliendo Manga de Gatos, campeón en 2018 y 2020; Lácteos Aurora, subcampeón en 2022; y Pinturería Pintar, que alcanzó el subcampeonato en las ediciones 2023 y 2024.

Con antecedentes, historia y nuevos protagonistas, la fecha de esta noche se presenta como una verdadera prueba de carácter para los equipos, en una definición que promete intensidad, buen futsal y grandes emociones.