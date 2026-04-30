jueves, abril 30, 2026
20.6 C
Nueve de Julio
jueves, abril 30, 2026
20.6 C
Nueve de Julio
General

Las campañas de castraciones continúan en nueva sede

Asumió como nuevo titular en Zoonosis el médico veterinario Leonardo Alvarez y se inauguró una sede renovada para fortalecer la salud animal

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Con la asunción del médico veterinario Leonardo Andrés Álvarez al frente de la Dirección General del Albergue Canino y Zoonosis, se da continuidad a las acciones destinadas al cuidado de la salud animal.

En ese marco, sigue vigente la campaña de castraciones gratuitas de caninos y felinos, que se lleva adelante en el predio del ex CAPS Alborada, ubicado en la intersección de Heredia y Sarmiento. El lugar fue reacondicionado para garantizar condiciones adecuadas en la realización de las prácticas veterinarias.

Quienes deseen acceder al servicio pueden solicitar turnos o realizar consultas comunicándose al teléfono celular 2317-407450, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas.

La iniciativa apunta a promover la tenencia responsable de mascotas, prevenir enfermedades y contribuir al control de la población animal, con impacto directo en la salud pública.

La continuidad de estas acciones reafirma el compromiso con el cuidado responsable de mascotas y el fortalecimiento de la salud pública.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6207

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR