Las campañas de castraciones continúan en nueva sede

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Con la asunción del médico veterinario Leonardo Andrés Álvarez al frente de la Dirección General del Albergue Canino y Zoonosis, se da continuidad a las acciones destinadas al cuidado de la salud animal.

En ese marco, sigue vigente la campaña de castraciones gratuitas de caninos y felinos, que se lleva adelante en el predio del ex CAPS Alborada, ubicado en la intersección de Heredia y Sarmiento. El lugar fue reacondicionado para garantizar condiciones adecuadas en la realización de las prácticas veterinarias.

Quienes deseen acceder al servicio pueden solicitar turnos o realizar consultas comunicándose al teléfono celular 2317-407450, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas.

La iniciativa apunta a promover la tenencia responsable de mascotas, prevenir enfermedades y contribuir al control de la población animal, con impacto directo en la salud pública.

La continuidad de estas acciones reafirma el compromiso con el cuidado responsable de mascotas y el fortalecimiento de la salud pública.