Mariano Navone debuta en el Abierto de Australia 2026 frente a Hamad Medjedovic

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Mariano Navone hará su esperado debut en el Abierto de Australia 2026, que se jugará desde este domingo 18 de enero al 1 de febrero en el emblemático Melbourne Park. En la primera ronda, el joven tenista de Nueve de Julio se enfrentará al serbio Hamad Medjedovic, quien también buscará avanzar en su primera participación en el torneo australiano.

El partido, que se disputará este domingo 18 de enero a las 21 (hora argentina), marcará el inicio de la campaña de Navone en el primer Grand Slam de la temporada. El argentino, quien ha demostrado un buen nivel en las últimas presentaciones, proviene de la Escuela de Tenis del Club Atlético 9 de Julio, un semillero de talentos en la ciudad que lo vio nacer y llegó a los 5 años con su raqueta a esa institución.

El Abierto de Australia es conocido por ser el primero de los cuatro grandes torneos del circuito ATP, y se juega sobre superficie dura (GreenSet). Con 114 ediciones a lo largo de su historia, el torneo sigue siendo un punto de referencia para los tenistas de todo el mundo. En esta edición, las expectativas están altas para los jugadores de todo el mundo, incluidos los argentinos, que siempre generan gran emoción en el público local.

Navone, quien ya ha acumulado una valiosa experiencia internacional, sabe que la competencia en Melbourne será feroz. Medjedovic, por su parte, viene con la intención de hacer ruido en el circuito, aunque el argentino tiene las armas necesarias para dar la sorpresa.

El Abierto de Australia 2026 promete ser un torneo espectacular, y el enfrentamiento entre Navone y Medjedovic es solo el comienzo de lo que promete ser una edición memorable.