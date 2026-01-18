El Drag Racing 201 Metros se llevó a cabo con éxito en el Autódromo nuevejuliense

El tan esperado evento de Drag Racing 201 metros finalmente pudo llevarse a cabo en el Autódromo de 9 de Julio, con una destacada participación de pilotos y un excelente marco de público que se acercó al predio para disfrutar del automovilismo en un clima distendido y familiar. La cita comenzó a las 18:00 horas y se extendió hasta la noche, brindando una jornada perfecta para compartir entre amigos y familia.

El evento, que había sido reprogramado por las inclemencias del tiempo, pudo concretarse gracias al arduo trabajo del AutomotoClub Nuevejuliense, que logró que las condiciones fueran óptimas para todos los asistentes. La pista, especialmente tratada con VHT, la nueva zona de largada y el flamante semáforo, contribuyeron a que cada acelerada fuera un espectáculo en sí mismo, con mayor seguridad y prolijidad.

Durante la jornada, los participantes pudieron realizar pruebas libres, tanto autos como motos, lo que permitió que los pilotos experimentaran y ajustaran sus vehículos. La modalidad de pruebas ilimitadas, incluida en la inscripción, fue uno de los atractivos para los competidores, quienes aprovecharon al máximo el tiempo disponible.

Además, el evento contó con entrada libre y gratuita, lo que permitió que más personas se acercaran al autódromo, disfrutando de la jornada deportiva. La oferta también incluyó un servicio de cantina que se destacó entre los asistentes, consolidando al evento como un espacio recreativo y social para todos los gustos.

El Drag Racing 201 metros no solo significó un gran éxito deportivo, sino que también fue un claro reflejo del compromiso del AutomotoClub Nuevejuliense con la mejora constante de sus instalaciones y con el desarrollo de actividades que promuevan la integración de la comunidad en torno a la pasión por el automovilismo.

Con esta jornada, el AutomotoClub Nuevejuliense ha puesto en marcha su calendario de eventos 2026, reafirmando su rol como epicentro de la actividad motor en la región y dando la bienvenida a un año lleno de velocidad, emoción y camaradería.