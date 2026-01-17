domingo, enero 18, 2026
Automovilismo

Reprogramación de la jornada de Drag Racing en el Autódromo de 9 de Julio por cuestiones climáticas

La actividad será reprogramada para este domingo 18, con entrada libre y gratuita desde las 18 hs.

El Automoto Club Nuevejuliense informa que, debido a las inclemencias del tiempo, la jornada de Drag Racing en el Autódromo de 9 de Julio ha sido reprogramada. La actividad, que originalmente iba a realizarse hoy, se llevará a cabo mañana a partir de las 17:00 horas en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”.

El evento mantendrá el formato anunciado previamente, incluyendo la pista tratada con VHT, la nueva zona de largada y el nuevo semáforo. Además, los asistentes podrán disfrutar de pruebas libres con inscripción de $40.000, lo que incluye pruebas ilimitadas dentro del horario establecido. Como en cada edición, la entrada será libre y gratuita, y habrá un servicio de cantina disponible.

El Automoto Club Nuevejuliense agradece la comprensión de pilotos, equipos y público en general ante este cambio y extiende una cordial invitación para disfrutar de esta jornada que marca el inicio de la actividad deportiva en la temporada 2026.

