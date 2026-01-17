sábado, enero 17, 2026
sábado, enero 17, 2026
27.1 C
Nueve de Julio
Torneo Ascenso

Quinta Fecha: Defensores de la Boca juega contra 12 de Octubre y 18 de Octubre se mide con Dudignac

Los locales son los dos con posibilidades de ser de Primera en el cierre del Campeonato 2025/2026 donde todo se definirá en siete días

0
Este fin de semana se jugará la quinta fecha del torneo, con dos partidos clave que podrían definir el futuro del ascenso.

Defensores de la Boca, líder del campeonato, se enfrentará a 12 de Octubre en el estadio de Once Tigres, con la mirada de dar a cada uno lo suyo cuando el Reglmeto del Balón Pie es transgredido, de María Radiciotti, este sabado 17; mientras que 18 de Octubre recibirá a Dudignac en su localidad, El Provincial, con arbitraje de Martín Moreno, el domingo 18.

Defensores de la Boca llega al partido con una ventaja de dos puntos sobre 18 de Octubre, que también está en plena lucha por el ascenso.

Los dos equipos se encuentran en una situación decisiva, por lo que ambos buscarán la victoria para encaminarse hacia la clasificación.

Por su parte, Dudignac y 12 de Octubre, sin posibilidades de ascender, se enfocarán en cerrar su participación con un buen desempeño.

El resultado de este fin de semana será fundamental para las posiciones de la tabla, ya que la última fecha de la fase II promete ser una verdadera final entre Defensores de la Boca y 18 de Octubre. Si el equipo de El Provincial gana, se asegurará el ascenso directo al haber ganado la fase I. Sin embargo, si Defensores de la Boca se impone, habrá dos partidos adicionales para definir quién asciende a la Primera División.

