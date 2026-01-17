Defensores de la Boca sigue en racha y se afianza como líder del Torneo Mayor o fase II

En una noche marcada por la contundencia y el respeto por el reglamento, Defensores de la Boca se impuso 3 a 0 a 12 de Octubre en el Estadio Abel del Fabro. Con esta victoria, el equipo de la Boca se mantiene al frente de la Fase II del Torneo de Ascenso.

Este sábado, en la quinta fecha del Torneo de Ascenso 2025/2026, Defensores de la Boca, el líder absoluto, se enfrentó a 12 de Octubre en el estadio Abel del Fabro, con el objetivo de continuar con su racha positiva y mantenerse en la cima de la clasificación.

Desde el primer minuto, los locales impusieron su ritmo. Emmanuel Maidana, Lautaro Bonello y Luis Marzziotta marcaron los tres goles de la victoria que tuvo como árbitro a María Radiciotti. El partido fue especialmente destacado por el respeto a las normativas del balompié, y el compromiso de ambos equipos de jugar dentro del reglamento.

Con el 3 a 0 final, Defensores de la Boca sumó tres puntos cruciales que lo dejan con 13 unidades, consolidándose como único líder de la Fase II del torneo. Por otro lado, 12 de Octubre, aunque luchó durante todo el encuentro, no pudo concretar ninguna jugada peligrosa, y se quedó con las manos vacías.

El próximo desafío para los Xeneize, será este domingo donde en El Provincial, 18 de Octubre, recibe a Atlético Dudignac en su estadio en El Provincial, donde intentarán continuar con su impresionante rendimiento. Dudignac, por su parte, se encuentra sin expectitvas para ser de Primera.

El árbitro del partido fue Martín Moreno, quien debió estar atento para garantizar el cumplimiento del reglamento en todo momento.

De esta forma, la lucha por el ascenso sigue más abierta que nunca, con Defensores de la Boca en la cima y 18 de Octubre que lo sigue sin tregua.