El Drag Racing 201 metros inaugura la temporada 2026 del Automoto Club Nuevejuliense

El Automoto Club Nuevejuliense abre oficialmente su temporada 2026 con una emocionante jornada de Drag Racing 201 metros, que se llevará a cabo el próximo sábado 17 de enero, en el Autódromo de Nueve de Julio “Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”. La actividad, que comenzará a las 18:00 y se extenderá hasta la medianoche, promete ser una de las principales atracciones de la temporada para los amantes de la velocidad y el espectáculo automovilístico.

La entrada será libre y gratuita, lo que la convierte en una opción accesible para toda la familia y amigos que deseen disfrutar de una noche diferente. El espectáculo contará con pruebas libres, donde los pilotos podrán realizar pasadas sin restricciones, con una inscripción de $40.000 que otorga acceso a pruebas ilimitadas durante el horario establecido.

Entre las mejoras implementadas para este evento, destaca la optimización de la pista con VHT, lo que mejorará la tracción y garantizará un rendimiento óptimo de los vehículos. Además, se moverá la zona de largada y se estrenará un nuevo semáforo, lo que elevará la calidad de la experiencia competitiva y del espectáculo.

El evento no solo será una fiesta para los fanáticos del motor, sino también una propuesta social, ya que se habilitará el servicio de cantina, donde los asistentes podrán disfrutar de una hamburguesa y bebidas, mientras se sumergen en el ambiente único del Drag Racing.

Con esta actividad, el Automoto Club Nuevejuliense no solo arranca su calendario deportivo, sino que también reitera su compromiso con la comunidad, consolidando el Autódromo nuevejuliense como un espacio de encuentro, pasión y entretenimiento. Esta jornada de Drag Racing será una oportunidad inmejorable para vivir la adrenalina del automovilismo en un ambiente seguro y organizado.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de este gran evento, que dará inicio a una nueva temporada llena de emociones a pura velocidad.