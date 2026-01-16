+40 compartió un nuevo encuentro en el Playón Municipal

En una jornada cargada de entusiasmo y compañerismo, los participantes del programa Newcom +40 se dieron cita ayer en el Playón Municipal de Nueve de Julio para disfrutar de un encuentro deportivo que fomenta la integración y el bienestar físico. Esta propuesta, organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad, es una de las múltiples iniciativas que la gestión local impulsa para promover hábitos de vida saludables y actividades recreativas durante la temporada de verano.

El encuentro, que es completamente gratuito y abierto para todos los mayores de 40 años, tiene como principal objetivo incentivar la práctica del newcom, una disciplina adaptada a las necesidades de los adultos mayores, que combina actividad física con interacción social en un ambiente distendido y amigable.

“Este tipo de actividades son fundamentales para la salud física y mental de nuestros adultos mayores. Además, sirven como un espacio para la socialización, lo que es clave para mantener una vida activa y saludable”, expresó el Director de Deportes, quien destacó la buena respuesta de los participantes y la importancia de continuar con este tipo de propuestas.

El encuentro fue una muestra más del compromiso del municipio con la promoción de una vida activa para todas las edades, y continuará a lo largo del verano con nuevas jornadas de newcom y otras actividades recreativas, invitando a todos los interesados a sumarse.

Esta propuesta también resalta la importancia del deporte inclusivo, permitiendo que personas de diferentes niveles de condición física puedan disfrutar de los beneficios de la actividad física de manera divertida y accesible.

Próximos Encuentros:

Se invita a los vecinos de Nueve de Julio mayores de 40 años a participar en los próximos encuentros de Newcom +40, que continuarán desarrollándose durante el mes de enero y febrero en el Playón Municipal. Las inscripciones son abiertas y gratuitas para todos los interesados.