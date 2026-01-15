Vuelven las bochas al Club Atlético con un torneo abierto para tercera categoría

- Advertisement -

Luego del interés manifestado por numerosos jugadores, las bochas regresan a las canchas del Club Atlético. La Subcomisión de Bochas anunció la realización de un torneo individual para jugadores de tercera categoría, que se llevará a cabo el próximo domingo 18, desde las 10 horas.

El certamen será de carácter libre, por lo que no será requisito estar federado para participar. De esta manera, podrán inscribirse jugadores locales y también provenientes de ciudades vecinas, lo que ha generado una gran expectativa, reflejada en la cantidad de consultas recibidas en los últimos días.

Además de la competencia deportiva, el evento contará con un muy buen servicio de cantina, con precios accesibles para el público y los participantes, lo que garantiza una jornada completa de deporte y camaradería.

Los interesados en obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al teléfono 2317 487936.