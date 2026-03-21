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En la primera fecha del Torneo Provincial de Cestoball, el CEF 101 se lució ante Bolívar y Trenque Lauquen

Nueve de Julio fue sede del Torneo Provincial 2026 de un deporte que crece donde los equipos femeninos Sub-14, Sub-17 mostraron superioridad

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El Centro de Educación Física (CEF) 101 de la ciudad de 9 de Julio fue escenario de la primera fecha del Torneo Provincial 2026 de Cestoball, organizado por la Federación Bonaerense. La jornada reunió a los equipos femeninos de las categorías Sub-14, Sub-17 y Primera División, que se enfrentaron a los representantes de Bolívar y Trenque Lauquen.

En esta primera edición, los equipos locales lograron destacadas actuaciones:

  • Sub-14: 9 de Julio 50 – Trenque Lauquen 14 | 9 de Julio 48 – Bolívar 32
  • Sub-17: 9 de Julio 44 – Bolívar 48 | 9 de Julio 68 – Trenque Lauquen 42 | Bolívar 48 – Trenque Lauquen 34
  • Primera: 9 de Julio 72 – Bolívar 50 | 9 de Julio 88 – Trenque Lauquen 28

Además de los encuentros oficiales, se jugaron partidos amistosos que contaron con la participación del equipo Sub-14 Masculino y de la Primera Femenina del CEF ante la Selección Masculina de la Provincia de Buenos Aires, brindando una excelente oportunidad de preparación y exhibición deportiva. (Las fotos que acompañan esta nota corresponden a los partidos amistosos).

El calendario del torneo continuará con los equipos de 9 de Julio enfrentando a Necochea en la próxima fecha y posteriormente a Laprida en la tercera jornada, antes de medirse con La Madrid en la categoría Sub-17.

Equipos del CEF de 9 de Julio:

  • Sub-14: Sofía Martínez, Luz Torres, Sofía San Miguel, Maggie Curia, Faustina Romano, Martina Seijo, Catalina Márquez, Zoe Nicolás, Nina Secreto, Anita Baloriani.
    DT: Gabriela Rodríguez | Del: Candela Marenna | PF: Julia Arcucci | AT: Pablo Lezcano
  • Sub-17: Sofía Martínez, Irene Abril, Lucía Idiart, Bianca Curia, Matilde Hojman, Faustina Romano, Emilia Iglesias, Juana Seijo, Julia Pastor, Agustina Leunda, Eloisa San Martín, Anita Enrico.
    DT: Pablo Lezcano | Del: Candela Marenna | PF: Julia Arcucci | AT: Gabriela Rodríguez
  • Primera: Luisina Stefoni, Guillermina Martínez, Sofía Navarro, Gisela Cepeda, Baiana De Pietro, Natalia Luquin, Belén Urteneche, Soledad Boufflet, Clara Lezcano, Candela Marenna, Vanina Martínez, Estefanía Gailac, Danesa De Pietro.
    DT: Pablo Lezcano | Del: Claudio De Pietro | PF: María Aperlo | AT: Gabriela Rodríguez

El Torneo Provincial 2026 de Cestoball continúa consolidándose como un espacio clave para el desarrollo de jóvenes atletas bonaerenses, destacando la calidad del deporte y el trabajo en equipo del CEF de Nueve de Julio.

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