Revolución en el tratamiento de enfermedades cardíacas: El Hospital Rossi de La Plata participa en el desarrollo de un innovador marcapasos

El Hospital Provincial “Dr. Rodolfo Rossi” de La Plata está jugando un papel clave en un proyecto científico que podría cambiar la forma en que se tratan diversas enfermedades cardiovasculares. En colaboración con el CONICET y expertos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el hospital ha participado en el desarrollo de un marcapasos revolucionario que imita la variabilidad del ritmo cardíaco natural.

Este innovador dispositivo busca replicar el comportamiento del corazón humano al seguir las fluctuaciones en la frecuencia cardíaca, un aspecto esencial que los marcapasos tradicionales no tienen en cuenta. La nueva tecnología no solo pretende mejorar el tratamiento de arritmias, sino también ofrecer soluciones más personalizadas para los pacientes, adaptándose a sus necesidades específicas y proporcionando menos invasividad.

El desarrollo de este marcapasos fue posible gracias a un descubrimiento clave: el rol esencial del “Nodo Sinusal”, una estructura del corazón que regula la variabilidad del ritmo cardíaco. Este hallazgo, que fue publicado en la revista Frontiers in Medicine, identificó al Nodo Sinusal como el “marcapasos natural” del corazón. Este conjunto de células es responsable de generar los impulsos eléctricos que inician cada latido.

Los investigadores descubrieron que el Nodo Sinusal tiene una estructura fractal, que se repite en diferentes escalas y evoluciona a lo largo de la vida. Esta nueva comprensión permitió crear una ecuación fenomenológica capaz de predecir cómo debería funcionar un Nodo Sinusal saludable, desde la gestación hasta la adultez. Según la jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Rossi, Magdalena Defeo, este avance podría transformar la forma en que se diagnostican y tratan las patologías cardíacas, al ofrecer la posibilidad de identificar alteraciones en el Nodo Sinusal a partir de sus patrones de variabilidad.

Una de las claves de este avance es la secuencia de los latidos cardíacos. Las enfermedades del corazón y el envejecimiento afectan las células del Nodo Sinusal, lo que se traduce en alteraciones en la variabilidad del ritmo cardíaco, mucho antes de que los cambios sean evidentes en la duración de los latidos.

La creación de un marcapasos que imite esta variabilidad representa un paso significativo, ya que los marcapasos convencionales operan con una acción periódica fija, sin considerar las fluctuaciones naturales del ritmo cardíaco. El nuevo dispositivo, aún en fase de prototipo, contará con la capacidad de ser programado de acuerdo con las necesidades individuales de cada paciente, brindando un tratamiento más flexible y personalizado.

Este avance es particularmente relevante considerando que el Hospital Rossi de La Plata es un establecimiento público. Su participación en la creación de este prototipo marca un hito en la medicina cardiovascular argentina, abriendo la puerta a una nueva era de tratamientos más efectivos y menos invasivos para quienes sufren de enfermedades del corazón.

El marcapasos, que se encuentra actualmente en proceso de desarrollo y perfeccionamiento, tiene el potencial de transformar radicalmente el tratamiento de enfermedades cardíacas. Su implementación permitirá terapias más precisas y menos invasivas, brindando una mayor calidad de vida a los pacientes.

Con este avance, el Hospital Rossi, el CONICET y la UNLP continúan demostrando la importancia de la colaboración científica y médica, y el compromiso con el desarrollo de tecnologías que mejoren la salud pública en Argentina.