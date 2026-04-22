Preocupación de Sociólogos por la violencia en las escuelas: llaman a una respuesta colectiva y sostenida

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El Consejo Directivo del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires (CSPBA), en el marco de la Ley 10.307 y a través de su Comisión de Educación, expresó su profunda preocupación por los hechos de público conocimiento que afectan a las escuelas en todo el país. En particular, manifestaron su acompañamiento a quienes se desempeñan como profesores y orientadores sociales en territorio bonaerense.

Desde la entidad señalaron que la creciente violencia y las expresiones de odio dentro de las instituciones educativas reflejan una crisis más amplia. “La ruptura del pacto pedagógico es una muestra de las tensiones de una sociedad atravesada por el individualismo, la hiperconectividad y la falta de límites en espacios virtuales”, indicaron. También advirtieron sobre la banalización de la salud mental y la tendencia a generar “chivos expiatorios” que encubren procesos de exclusión.

Lejos de ofrecer respuestas simplistas, el CSPBA remarcó que se trata de un fenómeno social complejo que requiere abordajes integrales. En ese sentido, alentaron a los profesionales con experiencia en la materia a aportar conocimientos y propuestas, destacando el valor de la investigación-acción como herramienta distintiva de la sociología en el ámbito educativo.

El organismo expresó su solidaridad con las escuelas bonaerenses y subrayó la necesidad de reforzar políticas de cuidado. “Es momento de generar espacios de diálogo, construcción colectiva y restauración del lazo social”, afirmaron, al tiempo que alertaron sobre los riesgos de la naturalización de la violencia, la portación de armas y la manipulación en redes sociales.

Asimismo, remarcaron que la violencia institucional y social constituye un signo preocupante de época, y que su abordaje exige el compromiso conjunto de familias, escuelas y el Estado. “La responsabilidad en la formación de niños, niñas y jóvenes es compartida. No buscamos culpables, sino corresponsabilidad”, sostuvieron.

En el comunicado también se hizo hincapié en que las amenazas en el ámbito escolar deben ser tratadas como un problema social que involucra a distintos niveles del Estado, desde las áreas de seguridad y educación hasta el Poder Judicial, dado que la amenaza pública constituye un delito.

Finalmente, el CSPBA reafirmó su adhesión a los lineamientos educativos provinciales, destacando que la escuela debe ser un espacio democrático, hospitalario y orientado al desarrollo integral de los estudiantes. En esa línea, convocaron a la sociedad en su conjunto a defender la escuela pública como ámbito de paz, crecimiento y construcción colectiva.

El documento fue firmado por el presidente del Consejo Directivo, Lic. Alejandro Terriles (MP 149), y la secretaria, Lic. Daiana Monges (MP 550), quienes insistieron en la necesidad de actuar de manera mancomunada para garantizar un futuro democrático y con derechos para las nuevas generaciones.