Fuerte cuestionamiento al Concejo Deliberante de Trenque Lauquen por el tratamiento de una carta sobre transparencia

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Un nuevo foco de tensión institucional se abrió en el Concejo Deliberante de Trenque Lauquen luego de que el vecino Miguel Santos Vidal presentara una extensa carta abierta titulada “Soberanos o Ilotas”, en la que cuestiona con dureza el tratamiento que recibió de una serie de peticiones vinculadas a la transparencia y el control de la gestión pública, tal como informara CN.

El escrito, fechado este miércoles, 22 de abril de 2026, apunta directamente contra el presidente del cuerpo, Esteban Vidal, por haber derivado a la Comisión Administrativa y Reglamentaria la carta presentada el 8 de abril. Según el autor, esa decisión constituye “un acto nulo de nulidad absoluta”, al considerar que vulnera normas de orden público, principios constitucionales y derechos fundamentales.

Reclamo por una Comisión Especial

Uno de los ejes centrales del planteo es la falta de conformación de una comisión especial, prevista en el artículo 40 del reglamento interno del Concejo. El vecino sostiene que, dada la “relevancia institucional” de los temas abordados —entre ellos la rendición de cuentas y las contrataciones municipales—, correspondía un tratamiento más profundo y específico.

En su crítica, advierte que la respuesta oficial fue “mezquina y lacónica” y acusa al cuerpo deliberativo de haber minimizado propuestas que, según señala, buscan fortalecer la ética pública y mejorar los mecanismos de control político.

Cuestionamientos al acceso a la información

El documento también denuncia una supuesta vulneración del derecho a la información pública y a la libertad de expresión. En ese sentido, el autor afirma que el tratamiento dado a la carta en el orden del día omitió describir su contenido real, lo que —a su entender— implicó un “ocultamiento de la naturaleza temática” del planteo.

“El uso de datos parciales para omitir información clave constituye una manipulación de la realidad”, sostiene el texto, que califica esta práctica como “tan dañina o más que una mentira directa”.

Críticas al análisis de las cuentas públicas

Otro punto central del reclamo es el enfoque adoptado por el Concejo en el análisis de las rendiciones de cuentas. Según el denunciante, en los últimos años se ha reemplazado el control político por un criterio “meramente técnico-contable”, lo que —afirma— limita la evaluación integral de la gestión del Ejecutivo.

En esa línea, cuestiona posiciones previas de concejales oficialistas y advierte sobre lo que denomina una “crónica de una aprobación anunciada” en relación a las cuentas municipales.

Denuncia de “pragmatismo político amoral”

El texto incorpora además una crítica de fondo al funcionamiento político del cuerpo deliberativo, al que acusa de actuar bajo un “pragmatismo político amoral”. Según el autor, este enfoque prioriza la conveniencia y la permanencia en el poder por sobre los principios éticos y republicanos.

Para ilustrar su planteo, menciona cambios de postura de distintos espacios políticos según su rol de oficialismo u oposición, especialmente en lo referido al control de las finanzas públicas.

Propuestas concretas

Más allá de las críticas, la carta incluye una batería de propuestas orientadas a mejorar la transparencia institucional, entre ellas:

Creación de un Comité de Integridad Pública

Convocatoria a una sesión especial para tratar la rendición de cuentas 2025 con mayoría agravada

Implementación de sistemas electrónicos para contrataciones públicas

Reformulación del régimen de acceso a la información

Creación de instancias de auditoría y control patrimonial de funcionarios

Asimismo, plantea impulsar reformas legales a nivel provincial, como la incorporación de la acción “Qui Tam”, y la creación de un polo académico vinculado a la ciencia política y la administración pública.

Un mensaje político y simbólico

En el tramo final, el documento adopta un tono más reflexivo y simbólico, apelando a conceptos como democracia, modestia y ética pública, e incluyendo referencias filosóficas y literarias. Allí, el autor remarca que los ciudadanos son “soberanos” y no “ilotas”, en alusión a la antigua Esparta.

“El Concejo Deliberante debe recordar que representa al pueblo y no está por encima de él”, concluye el escrito, que ya fue remitido a los distintos bloques políticos.

Contexto y repercusiones

El planteo se inscribe en un debate más amplio sobre la calidad institucional y los mecanismos de control en los gobiernos locales. Si bien aún no hubo una respuesta oficial por parte del Concejo, el documento podría generar discusión interna y reabrir el análisis sobre los procedimientos legislativos y la transparencia en la gestión municipal.

Por el momento, el tema comienza a instalarse en la agenda pública local, con potencial impacto en el clima político de la ciudad.

Carta Abierta Soberanos o Ilotas