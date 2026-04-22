Día de la Tierra: jornada en Plaza Italia para defender los glaciares y concientizar sobre el cuidado del agua

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En el marco del Día de la Tierra, se llevó a cabo una jornada ambiental en Plaza Italia con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia del cuidado del ecosistema, especialmente en lo que respecta a los glaciares como reserva estratégica de agua dulce.

La actividad, impulsada por la Asamblea en Defensa del Agua de Nueve de Julio, reunió a vecinos, estudiantes, docentes y organizaciones sociales que, a través de propuestas artísticas, educativas y espacios de debate, buscaron visibilizar la problemática ambiental y reflexionar sobre el impacto de posibles modificaciones a la ley de glaciares.

Desde la organización, Camila Díaz explicó que la iniciativa surgió de la preocupación por los cambios que se discuten sobre esta normativa, sancionada en 2010, y que —según indicaron— podrían afectar la protección de estas reservas naturales. “Creemos que estas modificaciones atentan contra los glaciares y pueden generar consecuencias ambientales graves, no solo a nivel regional sino global”, sostuvo.

Durante la jornada se desarrollaron actividades para todas las edades. Hubo espacios especialmente pensados para las infancias, con narración de cuentos a cargo de Lili Arana, propuestas de pintura colectiva y charlas didácticas sobre la relación entre los glaciares, el agua y la vida. Además, estudiantes de formación docente impulsaron instancias pedagógicas para acercar estos conceptos de manera accesible.

También se sumaron instituciones educativas como el CENS 451, cuyos estudiantes trabajan en proyectos vinculados a la conciencia ambiental y la separación de residuos. La docente Cristina Labriola destacó la importancia de “educar para un desarrollo sustentable y fomentar hábitos que contribuyan a reducir el impacto ambiental”.

En paralelo, se promovieron acciones solidarias como un “frazadaso”, destinado a recolectar abrigo para personas en situación de vulnerabilidad, articulando así el compromiso ambiental con la responsabilidad social.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la apertura de espacios de diálogo en formato de “postas”, donde se abordaron temas como la ley de glaciares, sus modificaciones, el impacto a nivel local y las posibles acciones comunitarias. La jornada incluyó además una reflexión filosófica sobre el vínculo entre el ser humano y la naturaleza.

El cierre estuvo acompañado por propuestas musicales, con la participación de la banda femenina Antígona y, posteriormente, Alma Pampa, que aportaron un marco cultural a la convocatoria.

Desde la organización remarcaron que la iniciativa no responde a banderas partidarias, sino a una preocupación colectiva: “El agua es un derecho y un recurso esencial para la vida. Sin glaciares no hay agua, y sin agua no hay vida”, expresaron.

La jornada concluyó con una invitación abierta a la comunidad a involucrarse, informarse y participar en futuras acciones que promuevan el cuidado del ambiente y la defensa de los recursos naturales.