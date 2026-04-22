La Sociedad Rural nuevejuliense señala que no hay planificación en la red vial rural

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Las intensas lluvias registradas esta semana en el partido de Nueve de Julio han profundizado la preocupación de los productores agropecuarios y de toda la cadena de servicios vinculada al sector. En algunas zonas del distrito ya se superan los 700 mm acumulados, lo que agrava la imposibilidad de transitar los caminos rurales en un momento crítico: el inicio de la cosecha de maíz y soja.

En este contexto, la Sociedad Rural de Nueve de Julio fue convocada por el Municipio a una nueva reunión de la Mesa de Emergencia Hídrica, que no se reunía desde hacía más de 70 días. Este espacio, impulsado el año pasado, tiene como objetivo generar un ámbito de trabajo organizado, integrado por el Municipio, la Provincia de Buenos Aires, entidades rurales, productores referentes de los distintos cuarteles y el Concejo Deliberante.

Durante el encuentro, se presentó un listado de trabajos proyectados que no responden a la urgencia actual, junto con un detalle de tareas en ejecución que se llevan adelante con apenas tres máquinas.

Desde la Sociedad Rural señalaron que los productores están agotados de plantear necesidades que luego no se atienden de manera efectiva.

La situación es similar a la del año pasado, aunque en esta oportunidad más del 70% de los caminos ya se encuentran en mal estado antes del inicio de la cosecha, configurando un escenario aún más complejo.

Se expusieron informes sobre supuestos trabajos realizados en caminos donde, en la práctica, la intervención fue nula o insuficiente, generando una marcada discrepancia entre lo informado y la realidad en territorio. Ante esto, se reiteró el reclamo tanto al Municipio como a la Provincia para que cada nivel del Estado asuma sus responsabilidades y actúe con la urgencia que la situación requiere.

La Sociedad Rural de Nueve de Julio ha propuesto una forma de trabajo estructural para optimizar los escasos recursos disponibles, pero persisten deficiencias en la utilización de la maquinaria, un punto señalado desde el inicio.

Han transcurrido más de 120 días desde que se solicitó intensificar las tareas de mantenimiento, y las respuestas continúan siendo las mismas: falta de recursos económicos y de maquinaria, sin estrategias concretas ni voluntad de implementar soluciones diferentes ante un problema que se repite.

Durante la reunión también se plantearon demandas pendientes a los referentes provinciales —Ministerio de Desarrollo Agrario, Vialidad Provincial e Hidráulica—, en particular la falta de respuestas del área de Hidráulica ante múltiples pedidos realizados. Cabe recordar que en 2025 se comprometieron obras de mantenimiento y reparación de los canales San Emilio Sur y El Gato, fundamentales para el escurrimiento del agua; sin embargo, hasta el momento no hay información concreta sobre avances.

La situación requiere decisiones urgentes, planificación y un trabajo coordinado que, hasta ahora, no se ha evidenciado.