“Modo Historia”: Gloria Tapia revivió la historia del Fortín General Paz y en cercanías de Nueve de Julio

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En la última emisión de Modo Historia, Gloria Tapia exploró la vida y los desafíos en el Fuerte General Paz ubicado a 30 km de Nueve de Julio, y en la región de la Pampa Húmeda durante el siglo XIX. La investigadora recordó cómo las expediciones al desierto no solo se enfrentaban a conflictos con los pueblos originarios, sino también a la falta de agua y a las duras condiciones climáticas.

“Una de las campañas al desierto de Mitre no falló porque peleó con los indios, lo venció la sequía: no encontraban agua”, explicó Tapia, subrayando la técnica indígena para ampliar lagunas como la de Cruz de Guerra, vital para los viajeros y el ganado.

La profesora Tapia también aprovechó la ocasión para aclarar interpretaciones históricas previas, haciendo un llamado a la consulta de múltiples fuentes: desde obras novelescas como las de Eduardo Gutiérrez hasta investigaciones rigurosas basadas en hallazgos arqueológicos.

“No es que esté inventando hechos, todos los relatos tienen fundamentación documental. Es importante ver la historia desde diversas fuentes y hacer nuestra propia interpretación”, sostuvo Tapia.

Entre sus referencias destacó a historiadores como Adolfo Guevara y museólogos como Accedo, así como a investigadores del Archivo Histórico y de universidades de Rosario y La Plata, que han trabajado para rescatar la memoria de los fortines y la vida cotidiana de la época.

Mujeres, soldados y la vida en el fuerte

Uno de los puntos más destacados de la charla fue el papel de mujeres y soldados en el Fuerte General Paz. Tapia relató episodios de coraje y resiliencia, como el nacimiento de un niño en plena marcha militar o la vida diferenciada entre oficiales y soldados.

“Los oficiales vivían casi como en una ciudad, mientras que los soldados se tenían que conformar con lo que llegaba del gobierno”, comentó Tapia, describiendo la disparidad social y logística del lugar.

Inmigración y raíces de la región

El segmento también abordó la influencia de los primeros inmigrantes, principalmente ingleses, irlandeses, escoceses y vascos, quienes llegaron a la zona impulsados por el ferrocarril y la ley de tierras de 1857. Tapia destacó cómo estas comunidades contribuyeron a la configuración económica y social de la región, marcando huellas que aún perduran.

Historia, presente y futuro

Más allá de los hechos históricos, Tapia reflexionó sobre la importancia de aprender del pasado para construir un presente más equitativo. Mencionó proyectos actuales de transparencia y participación ciudadana, financiados por la Unión Europea, que buscan involucrar a los vecinos en decisiones sobre planificación urbana y obras públicas.

“Conocer de dónde venimos nos permite saber a dónde vamos. La historia no es solo memoria, es una rampa de lanzamiento para el desarrollo”, afirmó la historiadora.

Un espacio para la memoria y la educación

Modo Historia continúa cada miércoles a las 9:30 en Despertate por Cadena Nueve 89.9 FM y Vision Plus TV, ofreciendo una ventana al pasado que combina rigor académico, claridad narrativa y un compromiso con la educación y la memoria colectiva.