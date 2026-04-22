La Cámara de Comercio de Nueve de Julio lanza capacitación en control estratégico de stock

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La Cámara de Comercio de Nueve de Julio, bajo la presidencia de Diego Baztarrica, presentó una nueva capacitación sobre control estratégico de stock, dirigida a emprendedores, comerciantes e industriales de la ciudad. El curso será dictado por la especialista Silvina Médica, reconocida por su experiencia en gestión de inventarios y estrategias comerciales.

“Hoy manejar el stock no es lo mismo que hace unos años. Antes, la inflación incentivaba acumular inventario, pero ahora es clave mantener un flujo de caja adecuado, con stock suficiente para vender sin comprometer la operación”, explicó Baztarrica.

El curso constará de dos encuentros intensivos los días 29 de abril y 6 de mayo, a las 19 horas, en la Casa del Centenario. Los cupos son limitados y los interesados pueden inscribirse directamente en la Cámara o a través de sus redes sociales.

Baztarrica destacó que esta capacitación es parte de un plan más amplio para fortalecer el sector local, que incluye un relevamiento de más de 3.000 comercios y futuras rondas de negocio, con el objetivo de que los proveedores y emprendedores de Nueve de Julio puedan conectarse y colaborar.

“La idea es que los comercios locales se conozcan, puedan mejorar sus productos y ofrecer soluciones más eficientes a empresas de mayor tamaño dentro de la ciudad”, agregó el presidente de la Cámara.

El programa de formación continuará durante el año con charlas sobre economía y educación financiera, así como un congreso de industria digital en octubre, enfocado en e-commerce, inteligencia artificial y desarrollo tecnológico, con participación nacional e internacional.

Contacto e inscripción:

Cámara de Comercio de Nueve de Julio – Horario: 9 a 17 h.

Instagram: @CamaradeComercio9deJulio