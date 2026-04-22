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ANSES llevará oficinas móviles a localidades del distrito nuevejuliense durante mayo

Con el objetivo de facilitar el acceso a sus servicios, ANSES realizará operativos de atención al público en Carlos María Naón, La Niña, 12 de Octubre, Mórea y French, acercando trámites y consultas a quienes tienen dificultades de traslado

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante el mes de mayo se implementarán operativos de atención mediante oficinas móviles en distintas localidades del interior del partido. La iniciativa responde a las numerosas solicitudes realizadas por vecinos que, por distancia o limitaciones de traslado, no pueden acceder fácilmente a las oficinas habituales.

Las localidades incluidas en esta etapa serán Carlos María Naón, La Niña, 12 de Octubre, Mórea y French. Durante estos operativos, los ciudadanos podrán realizar trámites, consultas y gestiones relacionadas con las prestaciones y programas que ofrece el organismo.

En los próximos días, ANSES difundirá el cronograma detallado con fechas, horarios y puntos de atención en cada localidad, para que los interesados puedan planificar su concurrencia.

Asimismo, se informó que los puntos de contacto fijos de Dudignac, Facundo Quiroga y Patricios continuarán con su cronograma habitual durante todo el mes de mayo.

Con esta medida, ANSES reanuda una actividad propia de gestiones anteriores con presencia territorial del organismo y brindando respuestas concretas a las necesidades de la Tercera Edad.

 

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