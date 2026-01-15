jueves, enero 15, 2026
Newcom

Nuevo encuentro de Newcom +40 en el playón municipal ‘Eva Duarte’

La propuesta gratuita, impulsada por la Municipalidad de Nueve de Julio, se realizará hoy desde las 19.30 horas y está destinada a personas mayores de 40 años

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Deportes, invita a la comunidad a participar de un nuevo encuentro de Newcom +40, que se desarrollará hoy, jueves 15 de enero, a partir de las 19.30 horas, en el playón municipal.

La actividad, de carácter gratuito, está especialmente dirigida a personas mayores de 40 años y se enmarca dentro de las acciones que el municipio impulsa durante la temporada de verano con el objetivo de promover la actividad física, el encuentro social y la vida saludable.

Desde la Dirección de Deportes destacaron la importancia de continuar generando espacios de participación accesibles para toda la comunidad, fomentando el deporte recreativo como una herramienta clave para el bienestar físico y emocional, así como para el fortalecimiento de los vínculos sociales.

El Newcom, una disciplina adaptada del vóley, se ha consolidado como una opción inclusiva y recreativa, ideal para disfrutar del deporte en un ambiente distendido y participativo. La invitación está abierta a todas las personas interesadas en sumarse y compartir una jornada de actividad y camaradería.

