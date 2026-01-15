jueves, enero 15, 2026
33.4 C
Nueve de Julio
jueves, enero 15, 2026
33.4 C
Nueve de Julio
Fútsal

El Torneo de Futsal entra en su recta final con partidos vibrantes

Se disputó anoche la penúltima fecha de la fase de zonas, con goleadas, duelos clave entre punteros y definiciones que quedarán para la jornada de este viernes

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Anoche se jugó la quinta y penúltima fecha de la fase de zonas del Torneo de Futsal, una jornada que en líneas generales mostró encuentros más disputados y parejos, aunque también dejó algunas goleadas que marcaron diferencias en las tablas de posiciones.

El primer partido de la noche fue el más desequilibrado de la fecha: Pinturería Pintar se impuso con claridad ante Befix por 12 a 5, resultado que le permitió ubicarse entre los primeros puestos de la zona “D”.

Sin embargo, el encuentro más esperado de la jornada fue el que enfrentó a los dos punteros de la zona “B”. En un duelo que definía el primer lugar, El Rancho Agro tuvo una actuación sobresaliente y venció a Manga de Gatos por 9 a 4, quedándose con la cima del grupo y relegando a su rival al segundo puesto.

El segundo partido de la fecha fue el más parejo de la noche. LPS derrotó ajustadamente a LVFC por 3 a 2 y se aseguró el primer puesto de la zona “A”. Las restantes posiciones de este grupo se definirán el próximo viernes, cuando se complete la fase.

En el cierre de la jornada, Doña Tota logró una importante victoria frente a 7L Los de Siempre por 6 a 4, resultado que le permitió finalizar en el primer lugar de la zona “C”, quedando también pendientes las definiciones de los demás puestos para la última fecha.

Hasta el momento, LPS y El Rancho Agro, ganadores de las zonas “A” y “B” respectivamente, son los únicos equipos que llegan con puntaje ideal tras ganar sus tres partidos. Junto a Doña Tota, se mantienen como líderes de sus respectivas zonas.

La fase de zonas se cerrará el viernes con una programación completa, en la que se definirán todas las posiciones. Los encuentros previstos son: Roma F5 vs. Nuevas Tierras, Dana Equipamientos vs. Dennehy FC, Cerveceros vs. Lácteos Aurora y Deportivo Paraguayo vs. Industrias 9 de Julio.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6102

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR