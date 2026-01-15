El Torneo de Futsal entra en su recta final con partidos vibrantes

- Advertisement -

Anoche se jugó la quinta y penúltima fecha de la fase de zonas del Torneo de Futsal, una jornada que en líneas generales mostró encuentros más disputados y parejos, aunque también dejó algunas goleadas que marcaron diferencias en las tablas de posiciones.

El primer partido de la noche fue el más desequilibrado de la fecha: Pinturería Pintar se impuso con claridad ante Befix por 12 a 5, resultado que le permitió ubicarse entre los primeros puestos de la zona “D”.

Sin embargo, el encuentro más esperado de la jornada fue el que enfrentó a los dos punteros de la zona “B”. En un duelo que definía el primer lugar, El Rancho Agro tuvo una actuación sobresaliente y venció a Manga de Gatos por 9 a 4, quedándose con la cima del grupo y relegando a su rival al segundo puesto.

El segundo partido de la fecha fue el más parejo de la noche. LPS derrotó ajustadamente a LVFC por 3 a 2 y se aseguró el primer puesto de la zona “A”. Las restantes posiciones de este grupo se definirán el próximo viernes, cuando se complete la fase.

En el cierre de la jornada, Doña Tota logró una importante victoria frente a 7L Los de Siempre por 6 a 4, resultado que le permitió finalizar en el primer lugar de la zona “C”, quedando también pendientes las definiciones de los demás puestos para la última fecha.

Hasta el momento, LPS y El Rancho Agro, ganadores de las zonas “A” y “B” respectivamente, son los únicos equipos que llegan con puntaje ideal tras ganar sus tres partidos. Junto a Doña Tota, se mantienen como líderes de sus respectivas zonas.

La fase de zonas se cerrará el viernes con una programación completa, en la que se definirán todas las posiciones. Los encuentros previstos son: Roma F5 vs. Nuevas Tierras, Dana Equipamientos vs. Dennehy FC, Cerveceros vs. Lácteos Aurora y Deportivo Paraguayo vs. Industrias 9 de Julio.