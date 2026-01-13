Mariano Navone cae en su debut en Auckland en gran partido que no le alcanzó para festejar en 2026

Mariano Navone (ATP 74) no pudo esta noche dar el golpe en su debut en el ASB Classic de Auckland, y sigue sin sumar victorias en 2026. El argentino mostró buenos pasajes de tenis, especialmente en el primer set, pero finalmente fue superado por el joven estadounidense Alex Michelsen (ATP 37), quien avanzó a la siguiente ronda tras ganar por 6-2, 2-6, 7-5 en una dura batalla que se definió en los últimos minutos.

La jornada comenzó prometedora para Navone, que consiguió un quiebre temprano en el primer set y se mostró sólido al resto, cerrando el primer parcial con autoridad. Sin embargo, Michelsen ajustó su juego y dominó el segundo set, aprovechando la oportunidad para equilibrar las acciones. En el tercer set, ambos jugadores intercambiaron golpes con intensidad, pero fue Michelsen quien finalmente aprovechó un momento de desequilibrio en el argentino, rompiendo su servicio en el game decisivo para llevarse el partido.

Este resultado deja a Navone con más dudas que certezas en el inicio del año, tras una temprana derrota en Hong Kong ante Coleman Wong.

El joven nuevejuliense ahora buscará recuperar confianza en la previa al Abierto de Australia, mientras Michelsen sigue demostrando por qué es uno de los jóvenes promisorios del circuito ATP.

El próximo desafío de Navone será seguir mejorando su juego y encontrar la consistencia necesaria para afrontar una temporada desafiante.