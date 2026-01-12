Hantavirus: murió una nena de 10 años en General Belgrano

- Advertisement -
Una niña de 10 años falleció por hantavirus en la ciudad bonaerense de General Belgrano, lo que generó una profunda conmoción en la comunidad local en un contexto de aumento de casos de esta enfermedad de alta letalidad en la provincia de Buenos Aires, que ya registra cuatro en el último mes.
Prevención del hantavirus
- Evitar la convivencia con roedores y/o nidos y contacto con sus secreciones (orina, heces, saliva).
- Sellar o tapar orificios que puedan servir como acceso de roedores a las viviendas.
- Mantener el ordenamiento en el hogar, llevando adelante desmalezamiento así como también la limpieza de pisos, paredes, puertas, mesas, cajones y alacenas con una solución compuesta por una parte de cloro y 9 de agua, dejándola actuar durante 30 minutos.
- Ventilar ambientes cerrados (tales como viviendas, galpones, refugios en ambientes rurales) durante 30 minutos antes de comenzar su limpieza, utilizando la solución previamente mencionada, cubriéndose además la boca y la nariz con barbijo N95 antes de ingresar.
- Prestar atención y tener especial cuidado en la puesta en funcionamiento de aires acondicionados cuyos filtros o conductos pueden tener polvo contaminado por las secreciones de roedores.