Salud Pública

Hantavirus: murió una nena de 10 años en General Belgrano

La víctima vivía en un paraje rural. El municipio confirmó el diagnóstico, inició tareas preventivas y pidió tranquilidad a la población.

Una niña de 10 años falleció por hantavirus en la ciudad bonaerense de General Belgrano, lo que generó una profunda conmoción en la comunidad local en un contexto de aumento de casos de esta enfermedad de alta letalidad en la provincia de Buenos Aires, que ya registra cuatro en el último mes.

El municipio confirmó oficialmente que el fallecimiento se produjo el 8 de enero, tras la validación del diagnóstico en articulación con las autoridades sanitarias provinciales y de acuerdo con los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

La pequeña residía en el paraje rural Chas, una zona donde el Municipio de General Belgrano comenzó a implementar acciones de bloqueo sanitario, que incluyen tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización, con el objetivo de prevenir nuevos contagios. “El caso fue tratado desde el primer momento conforme a los procedimientos establecidos y se encuentran en marcha las acciones epidemiológicas necesarias para el control del foco”, indicaron desde la comuna.

Este caso se sumó a otros tres con desenlace fatal. Uno de ellos fue de un hombre de 59 años oriundo de Chacabuco que falleció internado en Junín en diciembre pasado, pero que fue confirmado como positivo de la enfermedad la semana pasada.

Prevención del hantavirus
  • Evitar la convivencia con roedores y/o nidos y contacto con sus secreciones (orina, heces, saliva).
  • Sellar o tapar orificios que puedan servir como acceso de roedores a las viviendas.
  • Mantener el ordenamiento en el hogar, llevando adelante desmalezamiento así como también la limpieza de pisos, paredes, puertas, mesas, cajones y alacenas con una solución compuesta por una parte de cloro y 9 de agua, dejándola actuar durante 30 minutos.
  • Ventilar ambientes cerrados (tales como viviendas, galpones, refugios en ambientes rurales) durante 30 minutos antes de comenzar su limpieza, utilizando la solución previamente mencionada, cubriéndose además la boca y la nariz con barbijo N95 antes de ingresar.
  • Prestar atención y tener especial cuidado en la puesta en funcionamiento de aires acondicionados cuyos filtros o conductos pueden tener polvo contaminado por las secreciones de roedores.

