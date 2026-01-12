Hantavirus: murió una nena de 10 años en General Belgrano

- Advertisement -

Una niña de 10 años falleció por hantavirus en la ciudad bonaerense de General Belgrano, lo que generó una profunda conmoción en la comunidad local en un contexto de aumento de casos de esta enfermedad de alta letalidad en la provincia de Buenos Aires, que ya registra cuatro en el último mes.

El municipio confirmó oficialmente que el fallecimiento se produjo el 8 de enero, tras la validación del diagnóstico en articulación con las autoridades sanitarias provinciales y de acuerdo con los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

La pequeña residía en el paraje rural Chas, una zona donde el Municipio de General Belgrano comenzó a implementar acciones de bloqueo sanitario, que incluyen tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización, con el objetivo de prevenir nuevos contagios. “El caso fue tratado desde el primer momento conforme a los procedimientos establecidos y se encuentran en marcha las acciones epidemiológicas necesarias para el control del foco”, indicaron desde la comuna.