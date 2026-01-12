lunes, enero 12, 2026
41 C
Nueve de Julio
lunes, enero 12, 2026
41 C
Nueve de Julio
Fútsal

Esta noche se completan los partidos que darán más claridad sobre las aspiraciones de cada equipo en la competencia.

Se juega la cuarta fecha y oportunidad para que cada competidor comience a mejorar sus ubicaciones

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La cuarta fecha del Torneo de Futsal promete emociones intensas esta noche, con cuatro encuentros programados para definir aún más las posibilidades de los equipos. A partir de las 20:30 hs, Doña Tota se enfrenta a Dennehy F.C., mientras que a las 21:30 hs se medirán Befix con Lácteos La Aurora. A las 22:30 hs, Manga de Gatos se enfrentará a Deportivo Paraguayo, y la jornada se cerrará a las 23:30 hs con el encuentro entre LVFC y Nuevas Tierras.

Con esta fecha, todos los equipos habrán jugado ya dos partidos, lo que permitirá empezar a trazar un panorama más claro sobre las posiciones y aspiraciones en el torneo. Equipos como Nuevas Tierras, Deportivo Paraguayo y el debutante Befix, que perdieron en sus primeros encuentros, tendrán una nueva oportunidad para reivindicarse y sumar puntos importantes. Por otro lado, los ganadores de la fecha pasada, como Manga de Gatos, buscarán confirmar su buen rendimiento y seguir peleando por los primeros puestos.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6099

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR