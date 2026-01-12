Esta noche se completan los partidos que darán más claridad sobre las aspiraciones de cada equipo en la competencia.

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La cuarta fecha del Torneo de Futsal promete emociones intensas esta noche, con cuatro encuentros programados para definir aún más las posibilidades de los equipos. A partir de las 20:30 hs, Doña Tota se enfrenta a Dennehy F.C., mientras que a las 21:30 hs se medirán Befix con Lácteos La Aurora. A las 22:30 hs, Manga de Gatos se enfrentará a Deportivo Paraguayo, y la jornada se cerrará a las 23:30 hs con el encuentro entre LVFC y Nuevas Tierras.

Con esta fecha, todos los equipos habrán jugado ya dos partidos, lo que permitirá empezar a trazar un panorama más claro sobre las posiciones y aspiraciones en el torneo. Equipos como Nuevas Tierras, Deportivo Paraguayo y el debutante Befix, que perdieron en sus primeros encuentros, tendrán una nueva oportunidad para reivindicarse y sumar puntos importantes. Por otro lado, los ganadores de la fecha pasada, como Manga de Gatos, buscarán confirmar su buen rendimiento y seguir peleando por los primeros puestos.