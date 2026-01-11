Defensores de la Boca va a Dudignac para mantener el liderazgo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La cuarta fecha del Torneo Mayor del Ascenso se jugará este domingo 11 de enero, con encuentros que marcarán el rumbo de los equipos en su camino hacia la Primera División.

Uno de los partidos más destacados de la jornada será el enfrentamiento entre Atlético Dudignac y Defensores de la Boca y se medirán en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en la Fase II del torneo.

Defensores de la Boca lidera actualmente la tabla con 7 puntos, y buscará mantener su posición en la cima ante un Atlético Dudignac que, con 2 puntos, aún mantiene opciones de pelear por el ascenso.

Por otro lado, 12 de Octubre se enfrentará a 18 de Octubre en otro partido crucial para las posiciones. 12 de Octubre llega con 1 punto, necesitando una victoria para mantenerse con vida en la competencia, mientras que 18 de Octubre, con 5 puntos, buscará mantener su buena racha tras consagrarse campeón de la Fase I del torneo.

Resumen de los partidos para la cuarta fecha:

Atlético Dudignac vs Defensores de la Boca

Arbitraje: Martín Utello

Estadio: Alberto Sampietro, Dudignac

12 de Octubre vs 18 de Octubre

Arbitraje: Julio Márquez

Tabla de Posiciones Actualizada:

Defensores de la Boca : 7 puntos (líder de la Fase II)

18 de Octubre : 5 puntos (campeón de la Fase I)

Atlético Dudignac : 2 puntos

12 de Octubre: 1 punto

Con la Fase II del torneo en marcha, todos los equipos siguen luchando por un lugar en la Primera División, y cada punto en juego será fundamental para las aspiraciones de ascenso.