Defensores de la Boca se impuso en Dudignac y sigue siendo el único líder de la Fase II

En la jornada correspondiente a la cuarta fecha del Torneo de Ascenso de la fase II del Campeonato 2025/2026, se vivieron partidos de gran intensidad que definieron aún más el rumbo de la competencia.

El equipo de El Provincial, 18 de Octubre, en calidad de visitante, logró una victoria por 1 a 0 frente a 12 de Octubre, gracias al gol de Maikel Martín. Este triunfo permitió al equipo de El Provincial seguir luchando por el liderazgo de la fase II. Quedó segundo con 8 puntos, y sacó de toda las aspiraciones a 12 de Octubre, que se quedó con solo 1 punto y perdió toda posibilidad de ascender a la Primera División. El árbitro del encuentro fue Julio Márquez.

Por otro lado, en el estadio Dr. Alberto Sampietro, se llevó a cabo el esperado duelo entre Atlético Dudignac y Defensores de la Boca, el actual puntero de la competencia.

Con un gran desempeño y un juego muy sólido, el equipo visitante logró una victoria importante, sumando tres puntos más que lo mantienen en lo más alto de la tabla con 10 unidades, siendo el único líder del torneo.

Con esta victoria, Defensores de la Boca reafirma su posición de liderazgo y se perfila como uno de los equipos más fuertes de la fase II.

La quinta fecha, que se jugará el próximo fin de semana, contará con un atractivo duelo entre Defensores de la Boca con 12 de Octubre y 18 de Octubre en su campo en El Provincial, con Dudignac.

Y la ultima fecha jugarán en El Provincial, 18 de Octubre con Defensores de la Boca y en el Estadio Sampietro, Dudignac con 12 de Octubre.

El Torneo de Ascenso promete seguir siendo un espectáculo lleno de emociones hasta el final.