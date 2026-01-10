Sigue con alta concurrencia que disfrutó de goleadas en la tercera fecha del torneo

Este viernes, la emoción y la competitividad volvieron a ser protagonistas en la tercera fecha del torneo que se realiza en la sede del Club Atlético 9 de Julio. Con una destacada participación del público en las tribunas, los equipos dejaron todo en la cancha y el marcador reflejó una jornada llena de goles. En total, se convirtieron 41 tantos, destacándose el resultado de El Rancho Agro, que goleó a Industrias 9 de Julio por 14 a 6 en el partido más destacado de la jornada.

Sin embargo, todavía es prematuro adelantar quiénes serán los finalistas del torneo, ya que con los resultados de esta fecha aún no se alcanzan los dos partidos disputados por todos los equipos, lo que deja el panorama abierto.

Para la jornada del lunes, los equipos estarán completando la segunda fecha y las posibilidades de clasificación empezarán a tomar forma.

El reglamento de la AFA y la Conmebol, vigente en esta competición, también fue tema de consulta debido a la frecuencia con la que se ejecutan los penales. Se aclaró que la sanción de penal se aplica a los equipos que cometan la sexta falta y las siguientes durante el desarrollo de los partidos.

En cuanto al resto de los resultados de la fecha, 7L Los de Siempre se impuso por 6 a 3 a Dana Equipamiento, Pinturería Pintar y Cerveceros empataron 2 a 2, mientras que LPS derrotó por 8 a 0 a Roma F5.

Con estos resultados, el torneo sigue en marcha, y el lunes continuará con una nueva jornada en la que se enfrentarán los siguientes equipos:

20:30 hs: Doña Toda vs. Dennehy F.C.

21:30 hs: Befix vs. Lácteos La Aurora

22:30 hs: Manga de Gatos vs. Deportivo Paraguayo

23:30 hs: LVFC vs. Nuevas Tierras

La fecha promete más emoción y la posibilidad de comenzar a definir las posiciones de cara a los nuevos enfrentamientos que darán perfil a las etapa rumbo al final del torneo.