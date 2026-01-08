Emocionante segunda fecha con goles y sorpresas

Anoche se disputó la segunda fecha del Torneo de Futsal, con un total de 38 goles en los cuatro partidos de la jornada. Los 16 equipos ya han debutado y, como era de esperar, la competencia se intensifica a medida que los equipos se adaptan al ritmo del futsal.

La noche comenzó con un empate lleno de goles: Roma F. y LVFC igualaron 4-4 en un encuentro muy disputado. En el tercer partido de la jornada, Dana Equipamientos y Doña Tota también empataron, pero esta vez con un impresionante marcador de 8-8. Estos empates fueron muestra de la alta intensidad de la competencia, en donde las estrategias ofensivas dominan el juego, y los goles se suceden rápidamente.

En el segundo encuentro de la noche, Manga de Gatos logró imponerse por 5-2 a Industrias 9 de Julio, mientras que en el último partido, Cerveceros derrotó a Befix con una contundente victoria de 6-1.

A pesar de las goleadas, la calidad de los jugadores sigue destacándose, y se espera que los equipos continúen ajustando sus tácticas para mejorar su rendimiento en los próximos encuentros.

Con 38 goles en total y una gran muestra de fútbol de salón, la competencia sigue siendo emocionante, con equipos que no dan tregua y están listos para ofrecer más sorpresas en las siguientes fechas del torneo.