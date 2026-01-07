miércoles, enero 7, 2026
Se convoca a un nuevo encuentro de Newcom para mayores de 40 años

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio organiza un nuevo encuentro de Newcom para mayores de 40 años. La cita será los días 7 y 15 de enero, a las 19:30 horas, en el playón municipal. La actividad, gratuita y abierta a todos los interesados, busca fomentar la actividad física, la socialización y un estilo de vida saludable en la temporada estival.

