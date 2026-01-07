Se convoca a un nuevo encuentro de Newcom para mayores de 40 años

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de su Dirección de Deportes, invita a los vecinos mayores de 40 años a participar de una nueva jornada de Newcom +40, que se llevará a cabo los días 7 y 15 de enero, a partir de las 19:30 horas, en el playón municipal de la ciudad.

Este encuentro, de acceso gratuito, tiene como objetivo promover la actividad física y el encuentro social, dos pilares fundamentales para una vida saludable. De esta manera, la propuesta se enmarca dentro de las acciones impulsadas por la municipalidad para fomentar el deporte recreativo y el bienestar durante la temporada de verano.

Desde la Dirección de Deportes destacaron la importancia de generar espacios inclusivos y accesibles para que todos los miembros de la comunidad puedan participar y disfrutar de estas actividades recreativas. El Newcom, una modalidad adaptada del voleibol, ha ganado popularidad entre adultos mayores por su bajo impacto y el fomento del trabajo en equipo.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del municipio con la salud y el bienestar de los vecinos, invitando a todos los interesados a sumarse a esta divertida y saludable propuesta.