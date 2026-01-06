En fatal accidente en la intersección de Urquiza y Balcarce muerte joven nuevejuliense

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El viernes 26 de diciembre 2025, cerca de las 3 de la madrugada, se produjo un accidente de tránsito fatal en la intersección de las calles Urquiza y Balcarce, de Nueve de Julio.

La información que fue dada a conocer por la Policia Comunal recientemente, da cuenta que las primeras pericias realizadas por personal de la Policía Científica, un automóvil Renault 12, conducido por Cristian Darío Espejo, colisionó contra una motocicleta Motomel S2, que era manejada por Patricio Alejandro Ciani, acompañado por Ramiro Gonzalo.

A raíz del impacto, ambos motociclistas fueron rápidamente asistidos y trasladados al hospital Julio de Vedia. Tras ser evaluados por el médico de turno, se determinó la necesidad de derivar a Ciani de 38 años de edad a un centro hospitalario de mayor complejidad en La Plata, debido a la gravedad de sus heridas, el 1 de enero del nuevo año, se confirmó su deceso.

Ante ello, la UFI 3 de Mercedes, que interviene en el suceso, abrio una causa por Homicidio Culposo.

Por su parte, Ramiro Gonzalo, el acompañante de Ciani, sufrió escoriaciones de carácter leve, mientras que Cristian Darío Espejo, conductor del automóvil, no presentó lesiones.

Las causas del accidente están siendo investigadas por la Policía Científica, quienes llevaron a cabo las pericias en el lugar del siniestro. La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°3, a cargo de la justicia de Mercedes, dispuso la realización de la correspondiente autopsia para esclarecer las circunstancias de la muerte de Ciani.

Este fatal accidente se enmarca dentro de una serie de siniestros viales que encienden una vez más el debate sobre la responsabilidad en el tránsito al momento de estar al frente de un volante, cualquiera sea el medio de transporte.