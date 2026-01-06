Comenzó el Torneo con una jornada de goles y emoción en el debut

Con un inicio lleno de energía y goles, comenzó la nueva edición del Torneo de Futsal, disputado en el tradicional Gimnasio Ernesto Báncora. A pesar de tratarse solo de la primera fecha, las tribunas estuvieron colmadas de espectadores, quienes se emocionaron con las jugadas y los goles, que fueron protagonistas durante toda la jornada. Nunca antes en un debut se había visto tanto público apoyando a sus equipos, y esto sin duda contribuyó a la gran atmósfera festiva del evento.

El espectáculo no solo estuvo en la cantidad de goles, sino también en la organización, que destacó por su excelencia. Las cantinas bien atendidas, un tablero electrónico que marcaba el tiempo de juego, el tanteador y las faltas, sumaron al disfrute de los asistentes. Además, la calidad de los equipos, que mostraron una notable preparación y adaptación a la cancha, hizo que los partidos fueran aún más atractivos.

En cuanto a los resultados, los equipos dejaron todo en la cancha, con un total de 45 goles en los cuatro partidos disputados. Los resultados de la primera fecha fueron los siguientes:

LPS venció a Nuevas Tierras 7 a 2.

Rancho Agro derrotó a Deportivo Paraguayo 8 a 5.

Dennehy F.C. superó a 7L Los de Siempre por 7 a 4.

El encuentro entre Pintar y La Aurora terminó en empate 6 a 6.

Con una jornada tan exitosa, el torneo promete más emociones y sorpresas en las próximas fechas.