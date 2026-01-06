Abierto de Hong Kong: Mariano Navone cayó ante el local Coleman Wong

- Advertisement -

El tenista de Nueve de Julio fue eliminado en su debut del torneo tras perder en sets corridos y el asiático hizo historia al convertirse en el primer tenista de Hong Kong en ganar un partido de cuadro principal desde la creación del evento en 1973.

El último diciembre le había dejado buenas sensaciones a Mariano Navone. La conquista del Road 2 Australia en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, aunque en formato de exhibición, había sido una señal positiva en lo personal y una muestra de que volvía a “sentirse competitivo”. Sin embargo, el inicio de la temporada 2026 no fue el esperado para el argentino.

En el ATP de Hong Kong, Navone fue superado de manera inesperada por el local Coleman Wong, quien se impuso por 6-3 y 7-5 y firmó un triunfo histórico: se convirtió en el primer representante de Hong Kong en ganar un partido del cuadro principal desde el inicio del torneo en 1973.

Wong, que contó con el apoyo del público local, enfrentará en la próxima ronda al canadiense Gabriel Diallo, vencedor del neerlandés Jesper De Jong por 6-4 y 7-6 (9).

La jornada tuvo también mejores noticias para el tenis argentino. Tomás Etcheverry debutó con una sólida victoria ante el francés Valentin Royer por 6-4 y 7-5 en una hora y 45 minutos de juego, y ahora tendrá un duro desafío frente al primer preclasificado del certamen, el italiano Lorenzo Musetti, sexto del ranking mundial, quien quedó exento de la primera ronda.

Por otro lado, el último campeón del torneo, Alexandre Muller, avanzó tras vencer al serbio Miomir Kecmanovic por 7-5 y 6-4. Su próximo rival será el estadounidense Marcos Giron, que mostró un gran nivel al derrotar a Laslo Djere por un contundente 6-2 y 6-0 en apenas 61 minutos.