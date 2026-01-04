Empate entre Dudignac y 12 de Octubre

- Advertisement -

La tercera fecha del Torneo Mayor del Ascenso se cerró con un emocionante empate 3 a 3 entre Atlético Dudignac y 12 de Octubre, en un partido cargado de goles. Ambos equipos sumaron un valioso punto en su camino hacia el ascenso.

En el lado de 12 de Octubre, los goles fueron marcados por Utelli y Literas, quien convirtió dos veces, mostrando una gran actuación individual. Por el lado de Atlético Dudignac, los tantos llegaron gracias a Álvarez, Ferrer y Marquillo, quienes también fueron clave para que el equipo lograra llevarse el empate.

Posiciones:

Defensores de la Boca se mantiene en la cima con 7 puntos.

18 de Octubre sigue en segundo lugar con 5 puntos, destacándose como el equipo líder de la Fase I del torneo.

Atlético Dudignac alcanza los 2 puntos, mientras que 12 de Octubre suma 1 punto.

Con esta igualdad, todos los equipos siguen en la lucha por el ascenso, pero es Defensores de la Boca el que lidera la Fase II, mientras que 18 de Octubre ya se consagró campeón de la Fase I del Torneo Mayor del Ascenso.

La próxima jornada promete más emoción y definiciones de cara a la segunda fase, donde los equipos continuarán su sueño de llegar a la Primera División.