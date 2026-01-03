Mariano Navone, el orgullo de Nueve de Julio, se prepara para su desafío en Hong Kong

- Advertisement -

Tres jugadores argentinos se han ganado un lugar en el cuadro principal del Bank of China Hong Kong Tennis Open, un prestigioso torneo ATP 250 que se llevará a cabo del 5 al 11 de enero. Entre ellos, destaca Mariano Navone, quien, como siempre, lleva el nombre de su ciudad natal, Nueve de Julio, con orgullo.

A continuación, un repaso de los detalles sobre los primeros desafíos que tendrán nuestros representantes en este torneo internacional.

Tomás Martín Etcheverry Comienza su Temporada ante Valentin Royer

El experimentado Tomás Martín Etcheverry, quien cerró 2025 con grandes expectativas, comenzará su andadura en el torneo ante el francés Valentin Royer. Este duelo será una primera prueba importante para Etcheverry, ya que no se ha enfrentado anteriormente con Royer en el circuito ATP. El ganador de este encuentro se medirá al favorito del torneo, el italiano Lorenzo Musetti, quien espera en segunda ronda, ya que está exento de la primera fase.

Mariano Navone Frente a un desafío Local: Coleman Wong

Por otro lado, Mariano Navone, nacido en la ciudad bonaerense de Nueve de Julio y formado en la Escuela de Tenis del Club Atlético 9 de Julio, se medirá en su debut ante el prometedor jugador local Coleman Wong. Este joven tenista ha tenido un 2025 espectacular, con una destacada actuación en el US Open, donde alcanzó la tercera ronda superando a varios jugadores de renombre. Además, Wong fue finalista en el ATP Challenger de Seúl y llegó a las semifinales en Taipei, por lo que promete ser un rival complicado para Navone.

La participación de Navone no solo representa un desafío personal en su carrera, sino que también refleja el esfuerzo y la dedicación que ha puesto en su formación desde sus inicios en Nueve de Julio. El club de su ciudad natal, que ha sido cuna de grandes talentos, sigue siendo un pilar importante en su desarrollo profesional. Sin duda, los seguidores de Navone en Argentina y especialmente en Nueve de Julio estarán atentos a cada uno de sus pasos en Hong Kong.

Francisco Comesaña también tendrá un difícil comienzo

El joven Francisco Comesaña, otro de los representantes argentinos, tendrá que enfrentarse al invitado chino Juncheng Shang, quien le lleva la delantera en el historial de enfrentamientos entre ambos. Shang derrotó a Comesaña en su último encuentro en Winston-Salem el año pasado, con un marcador contundente de 6-3, 6-0. A pesar de esta desventaja, Comesaña buscará revancha y tratará de sorprender a su rival en este torneo.

Favoritos para el Torneo: Musetti y Rublev

Además de los argentinos, el torneo contará con la participación de otros grandes nombres del tenis mundial. El italiano Lorenzo Musetti parte como el gran favorito tras un 2025 excelente, mientras que el kazajo Alexander Bublik, segundo cabeza de serie, también buscará dejar su huella en el certamen. El ruso Andrey Rublev, número 3 del torneo, se medirá en su debut a Yibing Wu o Fabian Marozsan, mientras que el cuarto favorito, Karen Kachanov, comenzará ante un jugador proveniente de la fase de clasificación.

Un Año de esperanzas para el Tenis Argentino

Con tres representantes argentinos en este importante torneo ATP 250, las expectativas están altas, especialmente para Navone, quien sigue ganando terreno en el circuito. Desde su lugar de origen en Nueve de Julio hasta las canchas internacionales, el joven argentino continúa demostrando que el trabajo duro y la pasión por el tenis pueden llevarlo lejos.

El Bank of China Hong Kong Tennis Open promete ser una excelente plataforma para que los jugadores argentinos sigan brillando y demostrando su calidad en el tenis mundial.