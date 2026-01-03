sábado, enero 3, 2026
Torneo Ascenso

Liderazgo en Juego: Defensores de la Boca y 18 de Octubre se enfrentan por la cima del Torneo

Esta noche, el primero y el segundo juegan en Once Tigres y protagonizarán un duelo clave en la lucha por el primer puesto de la fase II del Torneo de Ascenso; en tato mañana, 12 de Octubre y Dudignac buscarán sus mejores posiciones en el campeonato

Este fin de semana se reanuda la acción en el Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, con partidos clave para la lucha por los primeros puestos. La jornada, correspondiente a la tercera fecha de la fase II del Campeonato 2025/2026, comenzará el sábado 3 de enero a las 20:30 horas en el Estadio de Once Tigres, donde el líder Defensores de la Boca recibirá al escolta 18 de Octubre. Este encuentro promete ser un duelo de alto voltaje, ya que ambos equipos luchan por quedarse con el primer lugar en la tabla.

El domingo 4 de enero, a las 18:00 horas, 12 de Octubre hará de local frente a Dudignac, en busca de su primer triunfo en el certamen. Ambos equipos aún no han logrado ganar en lo que va del torneo y buscarán hacerse con los tres puntos para seguir con vida en la competencia.

PRÓXIMA FECHA – 3ra FECHA:

SÁBADO 3 DE ENERO:

  • 20:30 hsDefensores de la Boca vs 18 de Octubre
    Árbitro: Enrique Márquez

DOMINGO 4 DE ENERO:

  • 18:00 hs12 de Octubre vs Dudignac
    Árbitro: Ricardo Tripulillo

Posiciones actuales:

  • Defensores de la Boca: 6 puntos (líder)

  • 18 de Octubre: 4 puntos (escolta)

  • Dudignac: 1 punto

  • 12 de Octubre 0

Con la fase II del campeonato en marcha, los equipos luchan por mejorar su posición y acercarse a los primeros lugares de cara a la recta final del torneo.

