Defensores de la Boca sigue puntero tras empatar ante 18 de Octubre

En la noche de este sabado 3, en el Coqueto de Once Tigres, Defensore de la Boca y 18 de Octubre igualaron 1 a 1 en un partido correspondiente a la segunda fase del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense.

El encuentro, que se disputó bajo el arbitraje de Enrique Márquez, fue intenso y reñido, con ambos equipos mostrando gran esfuerzo en busca de la victoria. Fue or la tercera fecha de la competencia.

El primer gol del partido llegó a favor de 18 de Octubre, gracias a una jugada de su delantero Claudio Jaieme, quien logró batir al arquero rival para poner a su equipo 1-0 arriba. Sin embargo, Defensores de la Boca no tardó en reaccionar y, en la segunda mitad, Lautaro Bonello consiguió el gol del empate para su equipo, dejando el marcador 1-1.

Este resultado permitió a Defensores de la Boca mantener el primer puesto en la tabla de la segunda fase, con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate. 18 de Octubre, por su parte, sumó un punto más y sigue en la pelea, con 5 unidades tras dos empates y una victoria.

En la jornada de mañana, completará la fecha, 12 de Octubre con Atlético Dudignac. Jugarán desde la hora 18.

La segunda fase del Torneo de Ascenso sigue más competitiva que nunca, con equipos decididos a pelear por el primer lugar y la oportunidad de ascender.