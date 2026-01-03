domingo, enero 4, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
domingo, enero 4, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
Torneo Ascenso

Defensores de la Boca sigue puntero tras empatar ante 18 de Octubre

Terminó 1 a 1 jugado el 'El Coqueto' de Once Tigres por la tercera fecha de la Fase II o Torneo Mayor que mantiene al Xeneize en el liderazgo de la competencia

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En la noche de este sabado 3, en el Coqueto de Once Tigres, Defensore de la Boca y 18 de Octubre igualaron 1 a 1 en un partido correspondiente a la segunda fase del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense.

El encuentro, que se disputó bajo el arbitraje de Enrique Márquez, fue intenso y reñido, con ambos equipos mostrando gran esfuerzo en busca de la victoria. Fue or la tercera fecha de la competencia.

El primer gol del partido llegó a favor de 18 de Octubre, gracias a una jugada de su delantero Claudio Jaieme, quien logró batir al arquero rival para poner a su equipo 1-0 arriba. Sin embargo, Defensores de la Boca no tardó en reaccionar y, en la segunda mitad, Lautaro Bonello consiguió el gol del empate para su equipo, dejando el marcador 1-1.

Este resultado permitió a Defensores de la Boca mantener el primer puesto en la tabla de la segunda fase, con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate. 18 de Octubre, por su parte, sumó un punto más y sigue en la pelea, con 5 unidades tras dos empates y una victoria.

En la jornada de mañana, completará la fecha, 12 de Octubre con Atlético Dudignac. Jugarán desde la hora 18.

La segunda fase del Torneo de Ascenso sigue más competitiva que nunca, con equipos decididos a pelear por el primer lugar y la oportunidad de ascender.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6091

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR