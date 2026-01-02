viernes, enero 2, 2026
32.7 C
Nueve de Julio
viernes, enero 2, 2026
32.7 C
Nueve de Julio
Policiales

Allanamientos en Ameghino al 900

Son en el marco de las investigaciones judiciales que nacen de los contorles de vehículos y personas que realizan el area de Seguridad dostrital en forma contante

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En el marco de las ordenanzas que permiten detectar el incumplimiento de las normas de tránsito, la Policía Comunal, junto con la DDI local y fuerzas de Bragado, llevaron a cabo allanamientos en la zona de Ameghino al 900. Estas acciones están vinculadas a las investigaciones judiciales que se originan de los controles constantes de vehículos y personas realizados por el área de Seguridad Distrital.

Los operativos, que forman parte de una estrategia de seguridad más amplia, apuntan a identificar posibles delitos relacionados con el tránsito y otras actividades ilícitas en la región. Los controles preventivos han sido implementados de manera constante, y los allanamientos buscan recabar pruebas en investigaciones en curso.

El trabajo coordinado entre las fuerzas locales y de la vecina Bragado ha permitido avanzar en el esclarecimiento de diversos casos, lo que refuerza la seguridad y el cumplimiento de las normativas vigentes en la zona.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6089

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR