Allanamientos en Ameghino al 900

En el marco de las ordenanzas que permiten detectar el incumplimiento de las normas de tránsito, la Policía Comunal, junto con la DDI local y fuerzas de Bragado, llevaron a cabo allanamientos en la zona de Ameghino al 900. Estas acciones están vinculadas a las investigaciones judiciales que se originan de los controles constantes de vehículos y personas realizados por el área de Seguridad Distrital.

Los operativos, que forman parte de una estrategia de seguridad más amplia, apuntan a identificar posibles delitos relacionados con el tránsito y otras actividades ilícitas en la región. Los controles preventivos han sido implementados de manera constante, y los allanamientos buscan recabar pruebas en investigaciones en curso.

El trabajo coordinado entre las fuerzas locales y de la vecina Bragado ha permitido avanzar en el esclarecimiento de diversos casos, lo que refuerza la seguridad y el cumplimiento de las normativas vigentes en la zona.