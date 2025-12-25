Un aguinaldo convertido en solidaridad: 200 pollos para familias de Trenque Lauquen

- Advertisement -

Un gesto solidario que nació desde el trabajo cotidiano y el compromiso social logró transformar la Navidad de muchas familias de Trenque Lauquen. Gonzalo Bravo, recolector de residuos de la ciudad, decidió donar la totalidad de su aguinaldo para la compra de pollos destinados a personas y hogares que atraviesan una situación económica difícil.

La iniciativa no tardó en multiplicarse. A partir del aporte inicial de Bravo, vecinos y vecinas de la comunidad se sumaron con donaciones de dinero y alimentos, lo que permitió alcanzar la cifra de 200 pollos que serán distribuidos para la cena de Nochebuena. La campaña se organizó de manera solidaria y autogestionada, demostrando una vez más la fuerza del trabajo colectivo.

“Lo hice de corazón, pensando en quienes no pueden tener una mesa completa en Navidad”, expresó Gonzalo, quien destacó el acompañamiento de la comunidad y agradeció cada colaboración recibida. La distribución se realizará en distintos puntos de la ciudad, priorizando a familias previamente relevadas por su situación de vulnerabilidad.

La acción solidaria no solo garantizó un plato principal para la celebración navideña, sino que también dejó un mensaje de empatía y compromiso social. En tiempos difíciles, la unión de los vecinos de Trenque Lauquen volvió a demostrar que la solidaridad sigue siendo un valor fundamental para construir una comunidad más justa y humana.