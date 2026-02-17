Profundo pesar en Lincoln por la muerte de una joven durante el carnaval

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La comunidad de Lincoln atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de María Agustina Silva, una joven integrante de la comparsa Nuevo Imperio que participaba de los tradicionales carnavales de la ciudad.

Según trascendió, la joven se descompensó durante el desarrollo de la jornada festiva y fue asistida de inmediato por personal de salud presente en el lugar. Posteriormente, fue trasladada de urgencia al hospital local, donde pese a los esfuerzos médicos realizados, lamentablemente se confirmó su deceso.

La noticia generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos, compañeros de comparsa y vecinos que cada año forman parte de una de las celebraciones más representativas del distrito. El clima de alegría y color que caracteriza al carnaval se vio abruptamente interrumpido por la dolorosa situación.

Desde la Municipalidad de Lincoln emitieron un comunicado oficial en el que expresaron sus más profundas condolencias y acompañaron a la familia de la joven en este difícil momento. Asimismo, hicieron extensivo el mensaje de apoyo a los integrantes de la comparsa Nuevo Imperio y a toda la comunidad que hoy lamenta esta irreparable pérdida.

En señal de respeto y duelo, se aguardaban definiciones respecto a la continuidad de las actividades programadas en el marco de los festejos.

El fallecimiento de María Agustina Silva enluta a todo el distrito y deja un profundo vacío en quienes compartieron con ella la pasión por el carnaval, una tradición que año tras año reúne a miles de personas en Lincoln.