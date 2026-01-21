miércoles, enero 21, 2026
34.9 C
Nueve de Julio
miércoles, enero 21, 2026
34.9 C
Nueve de Julio
Regionales

Hallaron en Bolívar el cuerpo de una mujer tras veinte días de intensa búsqueda

Se trata de Nadia Elizabet Montañez. El hallazgo se produjo sobre la Ruta Nacional 226, en inmediaciones de la rotonda de acceso a la ciudad de Bolívar.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tras veinte días de intensa búsqueda, este martes fue hallado en el partido de Bolívar el cuerpo de Nadia Elizabet Montañez, la mujer que era intensamente buscada desde fines del mes pasado. El hallazgo se produjo sobre la Ruta Nacional 226, en cercanías de la rotonda de acceso a la ciudad de Bolívar, según confirmaron fuentes policiales.

El cuerpo fue encontrado por personal que participaba del operativo de rastrillaje, el cual se había intensificado en los últimos días en distintos sectores del distrito. Inmediatamente, se dio intervención a la Fiscalía interviniente, que dispuso el resguardo del lugar y el inicio de las actuaciones correspondientes.

En el sitio trabajaron efectivos de la Policía Científica, quienes realizaron las primeras pericias para preservar evidencias y avanzar en la identificación formal. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, que permitirá determinar las causas y el tiempo de la muerte.

Nadia Montañez era buscada desde hacía casi tres semanas, período durante el cual familiares, amigos y fuerzas de seguridad llevaron adelante diversas acciones para dar con su paradero. Su desaparición había generado una profunda conmoción en la comunidad local y en la región.

La causa continúa en etapa investigativa y, por el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre las circunstancias del hecho. Las autoridades indicaron que se aguarda el resultado de las pericias para avanzar en la reconstrucción de lo sucedido.

Foto gentileza Diario digital Presente de Bolivar

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6108

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR