Hallaron en Bolívar el cuerpo de una mujer tras veinte días de intensa búsqueda

Tras veinte días de intensa búsqueda, este martes fue hallado en el partido de Bolívar el cuerpo de Nadia Elizabet Montañez, la mujer que era intensamente buscada desde fines del mes pasado. El hallazgo se produjo sobre la Ruta Nacional 226, en cercanías de la rotonda de acceso a la ciudad de Bolívar, según confirmaron fuentes policiales.

El cuerpo fue encontrado por personal que participaba del operativo de rastrillaje, el cual se había intensificado en los últimos días en distintos sectores del distrito. Inmediatamente, se dio intervención a la Fiscalía interviniente, que dispuso el resguardo del lugar y el inicio de las actuaciones correspondientes.

En el sitio trabajaron efectivos de la Policía Científica, quienes realizaron las primeras pericias para preservar evidencias y avanzar en la identificación formal. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, que permitirá determinar las causas y el tiempo de la muerte.

Nadia Montañez era buscada desde hacía casi tres semanas, período durante el cual familiares, amigos y fuerzas de seguridad llevaron adelante diversas acciones para dar con su paradero. Su desaparición había generado una profunda conmoción en la comunidad local y en la región.

La causa continúa en etapa investigativa y, por el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre las circunstancias del hecho. Las autoridades indicaron que se aguarda el resultado de las pericias para avanzar en la reconstrucción de lo sucedido.

Foto gentileza Diario digital Presente de Bolivar