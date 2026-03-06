Cierra la sucursal del Banco Hipotecario en Junín

- Advertisement -

La sucursal del Banco Hipotecario en la ciudad de Junín cerrará sus puertas en el marco de un proceso de reorganización de la entidad a nivel nacional. Según se informó, los empleados que actualmente trabajan en la sede local serán trasladados a la sucursal de San Nicolás de los Arroyos.

La decisión generó preocupación tanto entre los trabajadores como en el ámbito gremial y entre los clientes del banco, ya que la sucursal atendía a miles de usuarios de Junín y de ciudades cercanas.

De acuerdo con datos difundidos por el gremio bancario, en la sede juninense se desempeñan alrededor de cinco empleados. La principal inquietud en las últimas semanas estuvo centrada en el futuro laboral del personal, aunque finalmente se confirmó que serán reubicados en otra dependencia del banco.

Desde la Asociación Bancaria señalaron que la sucursal contaba con aproximadamente cinco mil cuentas activas y que cumplía un rol importante en la atención presencial de clientes, especialmente jubilados y usuarios con menor acceso a herramientas digitales.

El cierre forma parte de una política de reestructuración que la entidad viene aplicando en distintas ciudades del país, con el objetivo de reducir la red de sucursales físicas y avanzar hacia un esquema de atención más digital. Esta tendencia ya se observó en otros distritos del interior, donde también se registraron cierres o evaluaciones para discontinuar la atención presencial.

En Junín, el anuncio generó preocupación en el sector político y gremial, ya que el retiro de servicios bancarios presenciales impacta no solo en los trabajadores de la entidad, sino también en comerciantes, empresas y vecinos que utilizan la sucursal para distintas gestiones financieras.

Ante este escenario, representantes sindicales habían impulsado gestiones para intentar frenar la medida o al menos garantizar la continuidad laboral del personal. Con el traslado de los empleados a San Nicolás, se evitó la pérdida inmediata de puestos de trabajo, aunque la ciudad perderá definitivamente una de sus sucursales bancarias.

El cierre marca un nuevo capítulo en el proceso de transformación del sistema financiero, donde cada vez más entidades reducen su presencia física en el interior del país y priorizan los canales digitales para la atención de clientes.